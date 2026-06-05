Este vremea banchetelor! Tinerii și-au pregătit pentru acest moment ținute elegante, iar fetele au stat cu orele la coafor și la machiaj.

Săptămâna viitoare le va aduce mari emoții: începe examenul de Bacalaureat.

Anii de liceu s-au încheiat pentru acești tineri cu un banchet care promite multe amintiri frumoase.

Fată: „M-am pregătit cu o lună înainte, am avut un moment de dans cu colegul meu de bancă și am avut foarte multe emoții”.

Băiat: „Sunt foarte emoționat, toate clipele cu colegii mei, frumoase urâte, se termină aici, e un nou capitol. Acum începe un nou episod din viața tuturor”.

Surpriza cea mai mare a fost pentru Andra și Matei, aleși regina și regele balului.

Regina Balului: „Nu m-am așteptat, dar le mulțumesc foarte mult profesorilor mei că m-au ales. Le-am demonstrat pe parcursul anilor că m-am descurcat destul de bine la școală”.

În cazul fetelor, pregătirile pentru banchet au durat aproape la fel de mult că petrecerea.

Fată: „Rochia m-a costat două milioane, pantofii 150 de lei și restul accesorilor acasă”.

Fată: „Vreo 3 ore m-am machiat, m-am aranjat, mi-am făcut părul”.

Iulia Cîțulete: „În ținute elegante și plini de emoție, absolvenții de clasa a XII-a au lăsat pentru câteva ore grijile examenelor deopare și se bucură de una dintre cele mai așteptate seri din anii de liceu”.

Mihaela Cioană, dirigintă: „E o seară specială, copiii sunt minunați. Alături de ei ne întoarcem și noi cu câțiva ani în urmă, simțim emoțiile odată cu ei”.

Pentru absolvenții de liceu, urmează emoțiile examenului maturității. Luni începe Bacalaureatul.