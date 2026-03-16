Este un interval marcat de dinamism, în care intuiția devine un instrument prețios pentru deblocarea planurilor care au stagnat în ultima perioadă.

Pe 18 martie, Luna Nouă în Pești aduce idei proaspete și invită la pregătirea unor obiective și planuri pe termen lung. Pe de altă parte, aspectul armonios dintre Soare și Uranus favorizează soluțiile ingenioase și oportunitățile financiare care pot să apară neașteptat. Este recomandată o atenție sporită la tendința de a depăși bugetul stabilit.

Pe 20 martie, Echinocțiul de primăvară marchează o creștere a nivelului de energie și inițiativă odată cu intrarea Soarelui în Berbec. În aceeași zi, reluarea mișcării directe a lui Mercur elimină confuzia mentală, facilitând negocierile și semnarea contractelor.

Marte, planeta acțiunii, și Jupiter, marele benefic, oferă susținere pe 21 martie pentru acțiuni îndrăznețe, transformând ideile în rezultate materiale concrete.

Nativii care vor beneficia de oportunități în plan profesional și financiar

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Nativii Gemeni beneficiază de o perioadă cu clarificări esențiale și noi începuturi în sfera profesională.

Pe 18 martie, Luna Nouă în Pești dinamizează sectorul carierei, oferindu-le o viziune nouă și ocazia ideală pentru a-și seta obiective ambițioase pe termen lung.

Odată cu revenirea lui Mercur, guvernatorul lor, la mișcarea directă, pe 20 martie, proiectele care au bătut pasul pe loc încep să se deblocheze. Intuiția joacă un rol crucial în alegerea noilor direcții profesionale, facilitând identificarea celor mai profitabile colaborări.

Spre finalul săptămânii, contextul astral favorizează renegocierile salariale sau obținerea unei promovări, comunicarea fiind principalul atu în atragerea unor colaboratori sau persoane cu putere de decizie.

Leu / Ascendent în Leu

Nativii Leu se bucură de oportunități neașteptate în sfera carierei și-n plan financiar.

Pe 18 martie, aspectul armonios format între Soare, guvernatorul lor, și Uranus, aflat în sectorul profesiei, poate aduce o schimbare pozitivă bruscă. Poate fi vorba despre o recunoaștere oficială a meritelor, o propunere de colaborare surprinzătoare sau o idee care le aduce vizibilitate.

Tot pe 18 martie, Luna Nouă în Pești anunță un nou început important în sectorul financiar, favorizând inițiativele legate de investiții, atragerea unor fonduri sau gestionarea inteligentă a unui buget comun. Este momentul ideal pentru a pune la punct detaliile financiare ale unor proiecte noi.

Odată cu intrarea Soarelui în Berbec, pe 20 martie, nivelul de energie și încredere crește considerabil, ajutându-i să se afirme cu succes în fața superiorilor sau a unor clienți importanți.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, această săptămână aduce o activare excelentă a sectorului financiar.

Luna Nouă din 18 martie le oferă o perspectivă clară asupra modului în care își pot valorifica mai bine talentele, iar revenirea lui Mercur la mișcarea directă, prin sectorul banilor, pe 20 martie, deblochează plăți întârziate sau negocieri care trenau.

Punctul forte al săptămânii vine pe 21 martie, când aspectul armonios dintre Marte, aflat în sectorul banilor, și Jupiter, aflat în sectorul muncii, favorizează direct o creștere a veniturilor. Este un context ideal pentru o mărire de salariu, un bonus sau obținerea unui contract mult mai avantajos financiar.

Pești / Ascendent în Pești

Nativii Pești se află în centrul evenimentelor, beneficiind de o resetare a traiectoriei profesionale. Luna Nouă din 18 martie din zodia lor este momentul ideal pentru setarea unor obiective ambițioase.

Pe de altă parte, claritatea mentală revine după 20 martie, odată cu Mercur direct, care elimină orice blocaj în expunerea ideilor.

Finalul de săptămână anunță succes în plan material, context puternic susținut de aspectul armonios format de Marte, aflat în semnul lor, cu Jupiter din Rac. Astfel, devine posibilă obținerea unor finanțări sau a unor acorduri importante, iar capacitatea de a transforma viziunile creative în profituri reale atinge cote maxime.