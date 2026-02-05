Totuși, unele nume sunt considerate atât de controversate încât sunt interzise în anumite țări, scrie Daily Mail și TSN.

Nume interzise în Franța și Suedia

Numele Fraise a fost interzis în Franța. Numele înseamnă „căpșună” în franceză și poate părea un nume drăguț și inocent pentru un bebeluș. Însă sensul său din argou a dus la interzicerea lui, deoarece poate avea o conotație nepotrivită în limbajul familiar, fiind considerat problematic de autorități. Franța a interzis și numele Nutella, din cauza riscului de umilire.

În Suedia, numele Metallica nu este permis. Formația heavy metal are milioane de fani devotați în întreaga lume, iar în 2007 un cuplu și-a dus pasiunea la un alt nivel. Guvernul suedez a respins cererea cuplului de a-și numi fiica Metallica, invocând probleme legate de marcă și posibile confuzii. Un alt cuplu suedez a fost amendat pentru că nu și-a înregistrat numele copilului până când aceasta a împlinit cinci ani. În semn de protest, au ales numele „Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116”, care probabil se pronunță Albin. Numele a fost respins rapid de autorități în 1996 și a rămas pe lista celor interzise.

Exemple controversate din Marea Britanie și Orientul Mijlociu

În Marea Britanie, cuvântul Rogue poate fi asociat cu un rebel fermecător sau chiar cu un supererou. Dar, ca nume pentru un copil, este interzis. Registratorii britanici l-au respins anterior pe motiv că sugerează un comportament ilegal sau periculos, considerat nepotrivit pentru prima impresie a unui copil. Numele Cyanide este, de asemenea, interzis în țară, după ce o instanță a decis că ar putea provoca daune emoționale semnificative copilului și că numirea unui copil după o „otravă cunoscută” este inacceptabilă.

În Arabia Saudită, nu poți numi un copil Linda. Numele a fost considerat „neislamic” și inacceptabil din punct de vedere cultural, ceea ce a dus la interzicerea completă a acestuia în 2014.

Reguli stricte în Asia și Australia

Malaysia a interzis toate numele de fructe și legume, de la Apple la Papaya. Autoritățile consideră că astfel de nume pot provoca ridiculizare și nu respectă cerințele privind păstrarea demnității numelor personale.

Numele LOL și Spinach sunt interzise în Australia. Deși numirea unui copil după o legumă ar putea părea originală și sănătoasă, numele a fost interzis deoarece ar putea provoca ridiculizare. Numele LOL – prescurtare pentru „laugh out loud” – a fost respins de autorități, care au spus că ar putea submina seriozitatea documentelor legale și ar putea crea probleme de identificare.

Cazuri neobișnuite din Noua Zeelandă, Japonia și SUA

În Noua Zeelandă, oficialii au intervenit pentru a-i împiedica pe părinți să-și numească gemenii Fish și Chips, temându-se că vor fi ironizați de colegi. Totuși, țara a permis ca gemenii să fie numiți Benson și Hedges, după o marcă populară de țigări. În 2008, o fată de nouă ani numită Talula Does the Hula from Hawaii a fost plasată sub tutela statului din Noua Zeelandă pentru ca numele ei să fie schimbat. Judecătorul Curții Familiei, Rob Murphy, a luat această decizie după ce a aflat că fata era rușinată de numele ei și refuza să îl folosească în fața prietenilor.

În cele din urmă, numele Akuma este interzis în Japonia, deoarece se traduce prin „diavol”, numele „@” este interzis în Statele Unite, iar numele Burger King nu este permis în Mexic.

În Ucraina, nu există o listă oficială de nume interzise la nivel legislativ. Totuși, autoritățile DRACS pot refuza înregistrarea dacă numele copilului contrazice normele morale, conține cifre, cuvinte vulgare sau degradează demnitatea umană.