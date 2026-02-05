Pe de altă parte, prim-ministrul a atras atenția că toate excepțiile acordate ar afecta bugetul local.

'În condițiile în care nu s-a plătit nimic până acum și acum, dintr-o dată, se plătește suma integrală, sigur că pentru mulți dintre acești cetățeni... Și am o mare înțelegere pentru această situație, pentru că, având în vedere cunoștințe personale, de exemplu, am aflat de o astfel de măsură în cazul unei fundații care face niște lucruri extraordinare în județul Bihor și am discutat cu administrația locală să aplice prevederile legale, adică să acorde o scutire, având în vedere competența lor. Sigur, putem să vedem dacă am putea să suplimentăm competențele autorităților locale pentru a face anumite reduceri suplimentare, dar ce trebuie să înțelegem este că toate reducerile, toate excepțiile pe care le facem înseamnă, în termeni reali, mai puțini bani la autorități și cineva, de undeva, trebuie să compenseze aceste resurse și, în general, sunt prudent să mă lansez în afirmații. Ceea ce am discutat este că facem o analiză, vedem care este un astfel de impact și vom lua o decizie, dar nu putem lungi foarte mult acest lucru', a precizat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă susținută miercuri seara, la Palatul Victoria.

El a îndemnat autoritățile locale să acorde astfel de facilități fundațiilor sau asociațiilor care fac lucruri bune pentru semenii lor. Bolojan a subliniat că nu a intervenit în cazul fundației din Bihor, ci i-a explicat primarului care sunt posibilitățile legale pe care le poate pune în practică.

'Cred că este bine că există posibilitatea ca autoritățile locale, știind ei exact, la fața locului, dacă o fundație a fost gândită doar să nu plătească impozitul pe mașinile care au fost înmatriculate pe fundație sau prestează niște servicii în serviciul cetățenilor. Dar văzând știrile că Guvernul nu permite asta și știind că, dimpotrivă, există prevederea legală, am discutat cu un coleg primar, a fost o decizie a Consiliului Local. Le mulțumesc. Cred că au luat o decizie bună și îndemn toate autoritățile locale, dacă constată că pe teritoriul lor sunt fundații sau asociații care fac lucruri bune pentru oameni, să le dea această facilitate, sigur, în anvelopa care a fost prevăzută, care este suficientă pentru astfel de cazuri și cred că e un lucru bun să îi susținem pe cei care completează serviciile statului și acoperă aceste necesități', a precizat premierul.

Șeful Executivului a menționat că în România au existat multe excepții în ce privește impozitarea proprietăților.

Astfel, având în vedere că 957.000 de cetățeni au avut certificate de handicap, 10% din fondul de imobile nu a fost impozitat. De asemenea, nu au fost impozitate aproximativ 10% din cele 11,5 milioane de mașini.

'În baza discuțiilor la nivel guvernamental și în coaliție, am luat această decizie să eliminăm aceste excepții. Aceste venituri sunt contribuția fiecărui proprietar de casă, proprietar de mașină, la bugetul autorității locale, la ceea ce face primăria respectivă pentru a asigura condiții de locuire: la asfaltul pe care ți-l duce până în fața porții, dacă ți-l duce, la rețelele de apă și canalizare și la condiții mai bune în fiecare localitate', a explicat Ilie Bolojan.