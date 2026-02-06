Cherimoya, mărul cremos supranumit „fructul zeilor”. Are un gust surprinzător și un aspect bizar

Cherimoya arată ca și cum o anghinare și un con de pin s-ar fi combinat și ar fi depus un ou în formă de inimă. Însă nu doar aspectul lor este interesant, acesta este un fruct cu adevărat fascinant.
Acest fruct subtropical a fost cultivat de incași și, în prezent, este cultivat doar în câteva țări, dar rămâne încă o raritate pe piață. La fel ca fructul dragonului, planta de cherimoya are flori pretențioase care necesită polenizare manuală pentru a produce constant, ceea ce nu este ideal pentru producția comercială.
Ce gust are
Cherimoya are un gust puternic și dulce. Chiar și Mark Twain era un fan al acestui fruct, numindu-l „cel mai delicios fruct cunoscut de om”, datorită aromei sale foarte dulci. Unii spun că cherimoya are gust de combinație între ananas, căpșuni și budincă de banane. Alții spun că seamănă cu un amestec de ananas și pară, cu note ușoare de mango, conform webmd.
Pe lângă gustul plăcut, cherimoya oferă și numeroase beneficii nutriționale și pentru sănătate. Din acest motiv, mulți aleg să includă acest fruct în alimentație atunci când este în sezon, din toamnă până în primăvară.
Cum arată
Din punct de vedere exterior, cherimoya nu este neapărat atrăgător. Arată mai degrabă ca ceva desprins din desene animate, decât ca un fruct rafinat. Totuși, nu lăsa aspectul său preistoric să te descurajeze.
Cherimoya este un fruct mare, verde, cu formă ușor asemănătoare cu o inimă, care crește în arborele de cherimoya, un pom fructifer originar din Columbia, Ecuador și Bolivia. Cherimoya face parte din familia mărului cremos (care include și graviola/soursop) și are peste 500 de varietăți.
Coaja fructului are un aspect neobișnuit, asemănător cu solzi suprapuși. Pare ca un pui de dragon ghemuit. Ca și cum exteriorul cherimoyei nu ar fi deja intimidant, consumatorii trebuie să fie atenți la semințele sale toxice.
Sunt ușor de evitat deoarece sunt mari și foarte tari, lemnoase, dar totuși trebuie acordată atenție pentru a le ține departe de copii și animale de companie.
Beneficii și proprietăți
Consumul regulat de cherimoya poate oferi mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv:
Prevenirea constipației
Cherimoya este bogată în fibre, care adaugă volum scaunului și facilitează eliminarea acestuia, mai ales atunci când este asociată cu un aport adecvat de apă și o dietă echilibrată, bogată în fibre.
Încetinirea îmbătrânirii premature
Datorită conținutului de vitaminele A și C, precum și de flavonoide și taninuri — compuși bioactivi cu proprietăți antioxidante — cherimoya poate ajuta la întârzierea îmbătrânirii premature, la menținerea sănătății pielii și la reducerea riscului de boli cronice.
Susținerea sănătății inimii
Antioxidanții și fibrele din cherimoya pot contribui la scăderea nivelului de colesterol „rău” LDL, reducând riscul de boli cardiovasculare, inclusiv ateroscleroză, infarct miocardic și accident vascular cerebral, conform tuasaude.
Reglarea nivelului de zahăr din sânge
Datorită fibrelor și compușilor bioactivi precum cumarinele, acidul vanilic, kaempferolul, potasiul și magneziul, cherimoya poate ajuta la reglarea glicemiei și la îmbunătățirea sensibilității la insulină, atunci când este inclusă într-o dietă sănătoasă.
Ajutor în prevenirea cancerului
Cherimoya conține cantități ridicate de acetogenine — compuși cu proprietăți antiinflamatoare, antioxidante și antitumorale care pot ajuta la eliminarea celulelor canceroase. Studiile sugerează că acești compuși acționează în special asupra celulelor canceroase de sân, pancreas, prostată și colon, deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmare.
Susținerea sănătății creierului
Fiind bogată în antioxidanți, consumul regulat de cherimoya poate ajuta la prevenirea bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer și demența. De asemenea, furnizează vitamina B6, care susține funcționarea sistemului nervos, și magneziu, important pentru sănătatea creierului. În plus, conține alcaloizi precum anonaine, liriodenină și nornuciferină, care pot crește producția de dopamine, neurotransmițător asociat cu starea de bine, îmbunătățirea dispoziției și a motivației.
Întărirea sistemului imunitar
Cherimoya conține vitaminele A, C și mai multe vitamine din complexul B, care ajută la întărirea sistemului imunitar și la protecția împotriva infecțiilor și bolilor.
Scăderea tensiunii arteriale
Cherimoya este o sursă bună de potasiu, magneziu și vitamina C — micronutrienți care susțin menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase. Potasiul ajută la eliminarea excesului de sodiu prin urină, iar magneziul și vitamina C contribuie la relaxarea vaselor de sânge.
Creșterea energiei și susținerea metabolismului
Cherimoya are un conținut ridicat de carbohidrați, care furnizează energie organismului, fiind o opțiune bună înainte de antrenamente. De asemenea, conține vitamine din complexul B, esențiale pentru metabolism și producerea energiei.
Proprietățile cherimoyei
Cherimoya are proprietăți antioxidante, antiinflamatoare, anticancerigene, digestive, neuroprotectoare, antihipertensive și antidepresive, datorită conținutului de vitaminele A și C, precum și de compuși fenolici, alcaloizi, taninuri și acetogenine.
Cum se mănâncă
Taie un cherimoya și vei descoperi o pulpă parfumată, de culoare ivoire, cu textură cremoasă, asemănătoare cu o budincă, de unde și denumirea sa comună de „măr cremos”.
Când alegi cherimoya, caută fructe cu coajă verde cu tentă aurie. Unele pot avea pete maronii, ceea ce este în regulă; însă evită fructele înnegrite sau zbârcite.
Lasă cherimoya să se coacă la temperatura camerei. Un fruct copt, la fel ca un avocado copt, trebuie să cedeze ușor la apăsare și va avea coaja mai maronie.
După coacere, cherimoya poate fi păstrat la frigider 1–2 zile, dar își va pierde aroma dacă este ținut mai mult. Este cel mai bine să fie consumat imediat ce ajunge la maturitatea completă; gustul este cel mai intens la temperatura camerei sau ușor răcit, conform theveganatlas.