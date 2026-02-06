Cherimoya, mărul cremos supranumit „fructul zeilor”. Are un gust surprinzător și un aspect bizar

Stiri Diverse
Cherimoya
Shutterstock

Cherimoya, supranumită „fructul zeilor”, este un fruct exotic cu un aspect bizar, dar o pulpă incredibil de cremoasă și aromată. Originară din regiunile tropicale și subtropicale, această delicatesă naturală surprinde prin gust.

autor
Anca Lupescu

Cherimoya arată ca și cum o anghinare și un con de pin s-ar fi combinat și ar fi depus un ou în formă de inimă. Însă nu doar aspectul lor este interesant, acesta este un fruct cu adevărat fascinant. 

Acest fruct subtropical a fost cultivat de incași și, în prezent, este cultivat doar în câteva țări, dar rămâne încă o raritate pe piață. La fel ca fructul dragonului, planta de cherimoya are flori pretențioase care necesită polenizare manuală pentru a produce constant, ceea ce nu este ideal pentru producția comercială.

Ce gust are

Cherimoya are un gust puternic și dulce. Chiar și Mark Twain era un fan al acestui fruct, numindu-l „cel mai delicios fruct cunoscut de om”, datorită aromei sale foarte dulci. Unii spun că cherimoya are gust de combinație între ananas, căpșuni și budincă de banane. Alții spun că seamănă cu un amestec de ananas și pară, cu note ușoare de mango, conform webmd.

Pe lângă gustul plăcut, cherimoya oferă și numeroase beneficii nutriționale și pentru sănătate. Din acest motiv, mulți aleg să includă acest fruct în alimentație atunci când este în sezon, din toamnă până în primăvară.

Citește și
Prădătorul de pe Roblox a împins-o la sinucidere, spune tatăl unei fete de 16 ani. Și-a scrijelit numele abuzatorului
Prădătorul de pe Roblox a împins-o la sinucidere, spune tatăl unei fete de 16 ani. Și-a scrijelit numele abuzatorului

Cum arată

Din punct de vedere exterior, cherimoya nu este neapărat atrăgător. Arată mai degrabă ca ceva desprins din desene animate, decât ca un fruct rafinat. Totuși, nu lăsa aspectul său preistoric să te descurajeze.

Cherimoya este un fruct mare, verde, cu formă ușor asemănătoare cu o inimă, care crește în arborele de cherimoya, un pom fructifer originar din Columbia, Ecuador și Bolivia. Cherimoya face parte din familia mărului cremos (care include și graviola/soursop) și are peste 500 de varietăți.

Coaja fructului are un aspect neobișnuit, asemănător cu solzi suprapuși. Pare ca un pui de dragon ghemuit. Ca și cum exteriorul cherimoyei nu ar fi deja intimidant, consumatorii trebuie să fie atenți la semințele sale toxice.

Sunt ușor de evitat deoarece sunt mari și foarte tari, lemnoase, dar totuși trebuie acordată atenție pentru a le ține departe de copii și animale de companie.

Beneficii și proprietăți

Consumul regulat de cherimoya poate oferi mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv:

Prevenirea constipației 

Cherimoya este bogată în fibre, care adaugă volum scaunului și facilitează eliminarea acestuia, mai ales atunci când este asociată cu un aport adecvat de apă și o dietă echilibrată, bogată în fibre.

Încetinirea îmbătrânirii premature 

Datorită conținutului de vitaminele A și C, precum și de flavonoide și taninuri — compuși bioactivi cu proprietăți antioxidante — cherimoya poate ajuta la întârzierea îmbătrânirii premature, la menținerea sănătății pielii și la reducerea riscului de boli cronice.

Susținerea sănătății inimii 

Antioxidanții și fibrele din cherimoya pot contribui la scăderea nivelului de colesterol „rău” LDL, reducând riscul de boli cardiovasculare, inclusiv ateroscleroză, infarct miocardic și accident vascular cerebral, conform tuasaude.

Reglarea nivelului de zahăr din sânge 

Datorită fibrelor și compușilor bioactivi precum cumarinele, acidul vanilic, kaempferolul, potasiul și magneziul, cherimoya poate ajuta la reglarea glicemiei și la îmbunătățirea sensibilității la insulină, atunci când este inclusă într-o dietă sănătoasă.

Ajutor în prevenirea cancerului 

Cherimoya conține cantități ridicate de acetogenine — compuși cu proprietăți antiinflamatoare, antioxidante și antitumorale care pot ajuta la eliminarea celulelor canceroase. Studiile sugerează că acești compuși acționează în special asupra celulelor canceroase de sân, pancreas, prostată și colon, deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmare.

Susținerea sănătății creierului 

Fiind bogată în antioxidanți, consumul regulat de cherimoya poate ajuta la prevenirea bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer și demența. De asemenea, furnizează vitamina B6, care susține funcționarea sistemului nervos, și magneziu, important pentru sănătatea creierului. În plus, conține alcaloizi precum anonaine, liriodenină și nornuciferină, care pot crește producția de dopamine, neurotransmițător asociat cu starea de bine, îmbunătățirea dispoziției și a motivației.

Întărirea sistemului imunitar 

Cherimoya conține vitaminele A, C și mai multe vitamine din complexul B, care ajută la întărirea sistemului imunitar și la protecția împotriva infecțiilor și bolilor.

Scăderea tensiunii arteriale 

Cherimoya este o sursă bună de potasiu, magneziu și vitamina C — micronutrienți care susțin menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase. Potasiul ajută la eliminarea excesului de sodiu prin urină, iar magneziul și vitamina C contribuie la relaxarea vaselor de sânge.

Creșterea energiei și susținerea metabolismului 

Cherimoya are un conținut ridicat de carbohidrați, care furnizează energie organismului, fiind o opțiune bună înainte de antrenamente. De asemenea, conține vitamine din complexul B, esențiale pentru metabolism și producerea energiei.

Proprietățile cherimoyei 

Cherimoya are proprietăți antioxidante, antiinflamatoare, anticancerigene, digestive, neuroprotectoare, antihipertensive și antidepresive, datorită conținutului de vitaminele A și C, precum și de compuși fenolici, alcaloizi, taninuri și acetogenine.

Cum se mănâncă

Taie un cherimoya și vei descoperi o pulpă parfumată, de culoare ivoire, cu textură cremoasă, asemănătoare cu o budincă, de unde și denumirea sa comună de „măr cremos”.

Când alegi cherimoya, caută fructe cu coajă verde cu tentă aurie. Unele pot avea pete maronii, ceea ce este în regulă; însă evită fructele înnegrite sau zbârcite.

Lasă cherimoya să se coacă la temperatura camerei. Un fruct copt, la fel ca un avocado copt, trebuie să cedeze ușor la apăsare și va avea coaja mai maronie.

După coacere, cherimoya poate fi păstrat la frigider 1–2 zile, dar își va pierde aroma dacă este ținut mai mult. Este cel mai bine să fie consumat imediat ce ajunge la maturitatea completă; gustul este cel mai intens la temperatura camerei sau ușor răcit, conform theveganatlas.

Etichete: fructe exotice, fructe, proprietati,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Citește și...
Prădătorul de pe Roblox a împins-o la sinucidere, spune tatăl unei fete de 16 ani. Și-a scrijelit numele abuzatorului
Stiri Diverse
Prădătorul de pe Roblox a împins-o la sinucidere, spune tatăl unei fete de 16 ani. Și-a scrijelit numele abuzatorului

Platforma de jocuri Roblox, utilizată de aproximativ 170.000 de copii sub 13 ani, este acuzată că facilitează contactul dintre prădători sexuali și minori, după ce o fată de 16 ani s-a sinucis.  

Testament în România 2026 – cum se redactează și cum este validat. Pași esențiali pentru moștenire și succesiune legală
Stiri Diverse
Testament în România 2026 – cum se redactează și cum este validat. Pași esențiali pentru moștenire și succesiune legală

Redactarea unui testament în România 2026 este esențială pentru a asigura că bunurile tale ajung exact la persoanele pe care le dorești și pentru a evita conflictele legate de moștenire și succesiune. Legislația actuală prevede reguli clare. 

Horoscop cu Mercur în Pești din 6 februarie 2026. Ce arată astrele despre intuiție, emoții și comunicare
Stiri Diverse
Horoscop cu Mercur în Pești din 6 februarie 2026. Ce arată astrele despre intuiție, emoții și comunicare

Horoscopul intrării lui Mercur în Pești pe 6 februarie 2026 marchează o perioadă în care rațiunea face loc intuiției, iar dialogurile capătă o încărcătură emoțională mai mare. 

Recomandări
Justiția, curată pe hârtie. Inspecția Judiciară neagă faptul că schimbările de completuri ar fi fost aranjate
Stiri Justitie
Justiția, curată pe hârtie. Inspecția Judiciară neagă faptul că schimbările de completuri ar fi fost aranjate

Inspecția Judiciară susține, într-un raport, că a verificat acuzațiile din reportajul Recorder „Justiție Capturată” și nimic nu se confirmă.

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
Stiri Economice
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Statele Unite vor să colaboreze cu România în domeniul materiilor prime critice pentru energie, tehnologie și apărare.

DNA la Primăria Sectorului 5. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți drept mită între 2.000 și 30.000 de euro
Stiri Justitie
DNA la Primăria Sectorului 5. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți drept mită între 2.000 și 30.000 de euro

Procurorii DNA au descins și la Primăria Sectorului 5, pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Februarie 2026

46:07

Alt Text!
La Măruță
06 Februarie 2026

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Februarie 2026

01:45:55

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
“Balerinii nu mănâncă niciodată” și alte mituri false despre balet. Interviu cu două foste balerine de top

39:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

„Îmi pare rău că se termină!” Sorana Cîrstea vrea primul titlu WTA în România, chiar în anul retragerii. Ce a spus înainte de finala Transylvania Open

Sport

Leeds – Nottingham 3-1 | Victorie fără emoții pentru nou-promovata din Premier League