Cherimoya, mărul cremos supranumit „fructul zeilor”. Are un gust surprinzător și un aspect bizar

Cherimoya arată ca și cum o anghinare și un con de pin s-ar fi combinat și ar fi depus un ou în formă de inimă. Însă nu doar aspectul lor este interesant, acesta este un fruct cu adevărat fascinant.

Acest fruct subtropical a fost cultivat de incași și, în prezent, este cultivat doar în câteva țări, dar rămâne încă o raritate pe piață. La fel ca fructul dragonului, planta de cherimoya are flori pretențioase care necesită polenizare manuală pentru a produce constant, ceea ce nu este ideal pentru producția comercială.

Ce gust are

Cherimoya are un gust puternic și dulce. Chiar și Mark Twain era un fan al acestui fruct, numindu-l „cel mai delicios fruct cunoscut de om”, datorită aromei sale foarte dulci. Unii spun că cherimoya are gust de combinație între ananas, căpșuni și budincă de banane. Alții spun că seamănă cu un amestec de ananas și pară, cu note ușoare de mango, conform webmd.

Pe lângă gustul plăcut, cherimoya oferă și numeroase beneficii nutriționale și pentru sănătate. Din acest motiv, mulți aleg să includă acest fruct în alimentație atunci când este în sezon, din toamnă până în primăvară.

Cum arată

Din punct de vedere exterior, cherimoya nu este neapărat atrăgător. Arată mai degrabă ca ceva desprins din desene animate, decât ca un fruct rafinat. Totuși, nu lăsa aspectul său preistoric să te descurajeze.

Cherimoya este un fruct mare, verde, cu formă ușor asemănătoare cu o inimă, care crește în arborele de cherimoya, un pom fructifer originar din Columbia, Ecuador și Bolivia. Cherimoya face parte din familia mărului cremos (care include și graviola/soursop) și are peste 500 de varietăți.

Coaja fructului are un aspect neobișnuit, asemănător cu solzi suprapuși. Pare ca un pui de dragon ghemuit. Ca și cum exteriorul cherimoyei nu ar fi deja intimidant, consumatorii trebuie să fie atenți la semințele sale toxice.

Sunt ușor de evitat deoarece sunt mari și foarte tari, lemnoase, dar totuși trebuie acordată atenție pentru a le ține departe de copii și animale de companie.