Indiferent dacă au ales ținute înfricoșătoare sau mai vesele, cu toții s-au lăsat purtați de muzică, pe ringul de dans.

Fiecare petrecăreț a încercat să fie cât mai original în ceea ce privește ținuta, iar asta s-a văzut: costumele nu prea s-au repetat.

Fată: „Eu sunt jaguar.”

Băiat: „Și eu am fost zgâriat de jaguar.”

Fată: „Sunt Bambi. M-am gândit câteva zile. Mi-a luat vreo două ore cu totul.”

Și dacă la început costumele au atras toate privirile, pe parcursul nopții, muzica și atmosfera au ținut publicul în priză.

Corespondent Știrile Pro TV: „Sunt mulți oameni aici, costumați în personaje desprinse din povești de groază, care mai de care mai înfricoșătoare. Însă, atenție, nu au venit să sperie pe nimeni, ci să se distreze. În loc de o atmosferă înspăimântătoare, găsim aici dans, muzică și multă voie bună.”

Fată: „Ne distrăm rău, e tare rău! Cea mai tare petrecere din București!”

Băiat: „În seara asta nu îmi e frică de fantome, îmi e frică să nu mă sune fosta.”

Andrei Cruceru, organizator: „Deja am depășit 3.500 de persoane în locație. În fiecare an sunt surprins de costume.”

Petrecerea s-a încheiat în zori.