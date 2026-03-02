Colegiul de Securitate a fost convocat de urgență de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe fondul evoluțiilor din Iran și Orientul Mijlociu și al posibilelor efecte asupra Uniunii Europene. Comisia are două priorități: sprijin pentru statele membre și protejarea cetățenilor.

În primul rând, își intensifică sprijinul pentru evacuări și repatrieri, inclusiv prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și prin centrul de coordonare a răspunsului în caz de urgență.

În paralel, comisia monitorizează riscurile de perturbare a transporturilor, mai ales în zona strâmtoarii Ormuz și a Mării Roșii și își coordonează mai strâns acțiunile cu companiile aeriene, operatorii de transforma ritm și autoritățile naționale în ceea ce privește energia, comisia urmărește îndeaproape prețurile și aprovizionarea și va convoca săptămâna aceasta un grup operativ cu statele membre, în colaborare cu Agenția Internațională a Energiei.

Comisia transmite în acest moment că nu sunt semnalate probleme de aprovizionare cu petrol, dar a cerut informații actualizate despre nivelul rezervelor până la finalul zilei de la statele membre. În ceea ce privește securitatea internă, Comisia anunță vigilență sporită și cooperare strânsă cu Europol.