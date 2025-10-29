Noile metode de copiat, vedete în rândul tinerilor. Peste 90% dintre elevi au trișat cel puțin o dată

Odată, copiatul la teste și examene era o artă a disimulării, astăzi este doar o chestiune de tehnologie. Inteligența artificială, telefoanele și dispozitivele „invizibile” au transformat trișatul la școală într-un fenomen global.

Un studiu arată că peste 90% dintre tineri au copiat cel puțin o dată, iar mulți nu mai simt vinovăție. Pentru ei, este doar o metodă eficientă de a reuși.

Astăzi, copiatul nu mai ține de bilețele, ci de tehnologie. Iar metodele sunt tot mai sofisticate. Unii studenți folosesc – de pildă – așa-numita „cască japoneză” – minusculă, aproape invizibilă.

Băiat:Se introduce în ureche, iar alt coleg de acasă îți spune răspunsul prin cască și tu folosești câteva bătăi, ori să îți repete, ori să mai spună ceva.”

Pixul cu cartelă SIM și ceasurile cu ecran tactil sunt și ele parte din arsenalul modern al tânărului care trișează la testările scrise.

Fată:Am văzut un coleg pe Apple Watch, a luat un punctaj foarte mare. Nu se uită profesorii dacă ai ceas.”

Băiat:Odată în sesiune, oricum eram și răcit și așa... m-am gândit dinainte că „mamă, ar fi o idee bună să mă cer la baie", imediat am scos telefonul, am copiat.”

AI-ul facilitează trișatul

Potrivit datelor centralizate de o platformă internațională de resurse educaționale, 95% dintre elevi și studenți recunosc că au copiat cel puțin o dată. Față de acum cinci ani, creșterea este de 35%.

Băiat: „Am pe foaie un grup de calcule, fac poză la aia cu AI-ul și mi-l rezolvă în câteva secunde.”

Daniel Andronache, profesor:În ultimii ani aceasta este problema, utilizarea inteligenței artificiale.”

Ciprian Oprișa, profesor la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca:Metodele au devenit mai complexe, dar pentru examinările obișnuite putem pur și simplu să scoatem cablul de rețea, fără acces la internet. AI-ul care rulează local nu e îndeajuns de inteligent.”

Doar că elevii și studenții au învățat că pot veni cu internetul lor de acasă.

15% dintre ei recunosc că nu simt nicio urmă de remușcare după ce copiază la teste, și 90% susțin că nu au fost niciodată prinși că trișează.

examen, elevi, studenti, copiat

