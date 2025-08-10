Muzică și atmosferă relaxantă la Summer Well. Petrecerea a continuat până dimineața în Buftea

Zeci de mii de oameni au continuat distracția până spre duminică dimineață, pe domeniul Știrbey din Buftea.

Petrecăreții au avut de ales dintre trei scene, iar fiecare și-a găsit locul unde s-a simțit cel mai bine.

Și zonele cu mâncare au fost la mare căutare după o partidă de dans.

Artistul palestiniano-francez Saint Levant a creat o atmosferă unică pe scena principală de la Summer Well.

Unii dintre participanți au ascultat concertul pe pături, sub clar de lună.

Ce este sigur: cântărețul i-a impresionat pe toți cei prezenți.

Tânără: „M-am simțit foarte bine în seara asta. Mi-a plăcut mult artistul de pe scenă. Nu-l cunoșteam, dar mi-a plăcut foarte mult.”

Tânără: „Nu am auzit de el până acum, dar chiar îmi place. Vibe, tot... chiar îmi place foarte mult.”

Pentru unii, a fost prima întâlnire cu atmosfera de la Summer Well.

Femeie: „Sunt surprins plăcută. Pare o atmosferă relaxantă. M-a convins nepoata mea să o aduc, dar cred că în viitor o să iau eu pe ea cu mine.”

Tânăr: „E o atmosferă foarte mișto, foarte liniștită. E prima oară când vin.”

Și celelalte scene din festival au cucerit publicul.

Artistul ucrainean Carpetman, care își ascunde chipul sub o mască, i-a atras pe mulți cu momentul său.

Tânăr: „Am venit pentru Carpetman și, în special, pentru locație. E aproape de București și e în natură.”

După ore întregi de dans, participanții și-au încărcat bateriile în zona de food-court.

Tânăr: „Aici am un hot dog francez și ceva dulce după. Cred că am ajuns pe la ora 7. Vedem dacă mai avem energie până târziu, dar, în principiu, da.”

Summer Well continuă și duminică seară.

Pe scena principală sunt așteptați, printre alții, trupa Empire of the Sun și The Dare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













