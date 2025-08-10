Muzică și atmosferă relaxantă la Summer Well. Petrecerea a continuat până dimineața în Buftea

Stiri Diverse
10-08-2025 | 08:57
×
Codul embed a fost copiat

Zeci de mii de oameni au continuat distracția până spre duminică dimineață, pe domeniul Știrbey din Buftea.  

autor
Iulia Fătu

Petrecăreții au avut de ales dintre trei scene, iar fiecare și-a găsit locul unde s-a simțit cel mai bine.

Și zonele cu mâncare au fost la mare căutare după o partidă de dans.

Artistul palestiniano-francez Saint Levant a creat o atmosferă unică pe scena principală de la Summer Well.

Unii dintre participanți au ascultat concertul pe pături, sub clar de lună.

Citește și
Summer Well 2025
Snow Patrol, Empire of the Sun și Palaye Royale la festivalul Summer Well 2025 din București

Ce este sigur: cântărețul i-a impresionat pe toți cei prezenți.

Tânără: „M-am simțit foarte bine în seara asta. Mi-a plăcut mult artistul de pe scenă. Nu-l cunoșteam, dar mi-a plăcut foarte mult.”

Tânără: „Nu am auzit de el până acum, dar chiar îmi place. Vibe, tot... chiar îmi place foarte mult.”

Pentru unii, a fost prima întâlnire cu atmosfera de la Summer Well.

Femeie: „Sunt surprins plăcută. Pare o atmosferă relaxantă. M-a convins nepoata mea să o aduc, dar cred că în viitor o să iau eu pe ea cu mine.”

Tânăr: „E o atmosferă foarte mișto, foarte liniștită. E prima oară când vin.”

Și celelalte scene din festival au cucerit publicul.

Artistul ucrainean Carpetman, care își ascunde chipul sub o mască, i-a atras pe mulți cu momentul său.

Tânăr: „Am venit pentru Carpetman și, în special, pentru locație. E aproape de București și e în natură.”

După ore întregi de dans, participanții și-au încărcat bateriile în zona de food-court.

Tânăr: „Aici am un hot dog francez și ceva dulce după. Cred că am ajuns pe la ora 7. Vedem dacă mai avem energie până târziu, dar, în principiu, da.”

Summer Well continuă și duminică seară.

Pe scena principală sunt așteptați, printre alții, trupa Empire of the Sun și The Dare.

Un copil dat dispărut joi din Dâmbovița a fost găsit în alt județ. Un trecător l-a recunoscut pe stradă și a sunat la poliție

Sursa: Pro TV

Etichete: Summer Well,

Dată publicare: 10-08-2025 08:30

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Snow Patrol a readus emoția adolescenței pe scena Summer Well: „Cel mai frumos cadou de ziua mea”
Stiri Diverse
Snow Patrol a readus emoția adolescenței pe scena Summer Well: „Cel mai frumos cadou de ziua mea”

Noapte de vară cu distracție și muzică bună la Summer Well, festivalul găzduit pe domeniul Știrbei, de lângă Capitală. Și-au dat întâlnire petrecăreți de toate vârstele. Momentul culminant a fost concertul trupei de rock alternativ „Snow Patrol”.

Snow Patrol, Empire of the Sun și Palaye Royale la festivalul Summer Well 2025 din București
Stiri Mondene
Snow Patrol, Empire of the Sun și Palaye Royale la festivalul Summer Well 2025 din București

Între 8 și 10 august 2025, Domeniul Știrbey din Buftea găzduiește a 14-a ediție Summer Well, un festival de ”indie music” cu un line-up variat, mulți dintre ei aflându-se pentru prima dată pe o scenă din România.  

(P) Summer Well, un festival conectat de rețeaua numărul 1, Orange
Advertoriale
(P) Summer Well, un festival conectat de rețeaua numărul 1, Orange

La cea de-a 13-a ediție a festivalului Summer Well, care a avut loc weekendul acesta pe domeniul Știrbey din Buftea, Orange, partener traditional și de conectivitate, a adus în prim-plan pasiunile: muzică, gaming și filme.

Festivalul Summer Well s-a încheiat. Tinere: „trebuia să fim mai wow, ca să ne vadă lumea şi să ne facem poze”
Concerte
Festivalul Summer Well s-a încheiat. Tinere: „trebuia să fim mai wow, ca să ne vadă lumea şi să ne facem poze”

Pentru că e vară și e vacanță, tinerii au petrecut până târziu și în ultima seară a festivalului Summer Well, lângă București.

Nothing but Thieves au încins atmosfera în prima zi de Summer Well. Peste 25.000 de petrecăreți la deschiderea festivalului
Stiri actuale
Nothing but Thieves au încins atmosfera în prima zi de Summer Well. Peste 25.000 de petrecăreți la deschiderea festivalului

Summer Well a început în forță pe Domeniul Știrbey, de lângă București. Peste 25.000 de oameni s-au distrat în prima zi de festival, alături de artiștii preferați. Formația „Nothing but Thieves” i-a fascinat pe cei prezenți

 

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12