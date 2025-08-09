Snow Patrol a readus emoția adolescenței pe scena Summer Well: „Cel mai frumos cadou de ziua mea”

09-08-2025 | 08:47
Noapte de vară cu distracție și muzică bună la Summer Well, festivalul găzduit pe domeniul Știrbei, de lângă Capitală. Și-au dat întâlnire petrecăreți de toate vârstele. Momentul culminant a fost concertul trupei de rock alternativ „Snow Patrol”.

Alexia Banu

Publicul a așteptat toată seara hitul Chasing Cars, devenit extrem de popular după ce a fost inclus pe coloana sonoră a unui serial difuzat inclusiv în România.

Tânără: „Pentru Snow Patrol, să-mi aduc aminte de tinerețe, de adolescență, când plângeam pe melodiile lor.”

Cuplu: „Cel mai frumos cadou de ziua mea! Deși ne-am fi dorit să îi vedem cu mulți ani în urmă, e ok și acum.”

Bărbat: „Un grup pe care îl urmăresc de mult și, în sfârșit, am ocazia să-l văd.”

summer well
(P) Summer Well, un festival conectat de rețeaua numărul 1, Orange

La Summer Well urmează alte două seri de petrecere. Pe scenă vor urca, printre alții, australienii de la „Empire of the Sun” și rapperul palestinian Saint Levant.

Snow Patrol, Empire of the Sun și Palaye Royale la festivalul Summer Well 2025 din București
Stiri Mondene
Snow Patrol, Empire of the Sun și Palaye Royale la festivalul Summer Well 2025 din București

Între 8 și 10 august 2025, Domeniul Știrbey din Buftea găzduiește a 14-a ediție Summer Well, un festival de ”indie music” cu un line-up variat, mulți dintre ei aflându-se pentru prima dată pe o scenă din România.  

(P) Summer Well, un festival conectat de rețeaua numărul 1, Orange
Advertoriale
(P) Summer Well, un festival conectat de rețeaua numărul 1, Orange

La cea de-a 13-a ediție a festivalului Summer Well, care a avut loc weekendul acesta pe domeniul Știrbey din Buftea, Orange, partener traditional și de conectivitate, a adus în prim-plan pasiunile: muzică, gaming și filme.

Festivalul Summer Well s-a încheiat. Tinere: „trebuia să fim mai wow, ca să ne vadă lumea şi să ne facem poze"
Concerte
Festivalul Summer Well s-a încheiat. Tinere: „trebuia să fim mai wow, ca să ne vadă lumea şi să ne facem poze"

Pentru că e vară și e vacanță, tinerii au petrecut până târziu și în ultima seară a festivalului Summer Well, lângă București.

Nothing but Thieves au încins atmosfera în prima zi de Summer Well. Peste 25.000 de petrecăreți la deschiderea festivalului
Stiri actuale
Nothing but Thieves au încins atmosfera în prima zi de Summer Well. Peste 25.000 de petrecăreți la deschiderea festivalului

Summer Well a început în forță pe Domeniul Știrbey, de lângă București. Peste 25.000 de oameni s-au distrat în prima zi de festival, alături de artiștii preferați. Formația „Nothing but Thieves” i-a fascinat pe cei prezenți

 

Tot ce trebuie să știi despre Summer Well 2024. Cum se face accesul, cu ce poți ajunge la Buftea
Stiri Diverse
Tot ce trebuie să știi despre Summer Well 2024. Cum se face accesul, cu ce poți ajunge la Buftea

Cea de-a 13-a ediție Summer Well va avea loc în perioada 9-11 august la Domeniul Știrbey Vodă din Buftea, locația emblematică a festivalului

