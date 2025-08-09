Snow Patrol a readus emoția adolescenței pe scena Summer Well: „Cel mai frumos cadou de ziua mea”
Noapte de vară cu distracție și muzică bună la Summer Well, festivalul găzduit pe domeniul Știrbei, de lângă Capitală. Și-au dat întâlnire petrecăreți de toate vârstele. Momentul culminant a fost concertul trupei de rock alternativ „Snow Patrol”.
Publicul a așteptat toată seara hitul Chasing Cars, devenit extrem de popular după ce a fost inclus pe coloana sonoră a unui serial difuzat inclusiv în România.
Tânără: „Pentru Snow Patrol, să-mi aduc aminte de tinerețe, de adolescență, când plângeam pe melodiile lor.”
Cuplu: „Cel mai frumos cadou de ziua mea! Deși ne-am fi dorit să îi vedem cu mulți ani în urmă, e ok și acum.”
Bărbat: „Un grup pe care îl urmăresc de mult și, în sfârșit, am ocazia să-l văd.”
La Summer Well urmează alte două seri de petrecere. Pe scenă vor urca, printre alții, australienii de la „Empire of the Sun” și rapperul palestinian Saint Levant.
Sursa: Pro TV
Etichete: distractie, Summer Well, Snow Patrol,
Dată publicare:
09-08-2025 08:27