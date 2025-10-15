Motivul amânării procesului neurochirurgului care și-a lăsat fiica să bage burghiul în capul unui pacient

15-10-2025 | 21:38
O doctoriță neurochirurg este judecată după ce, potrivit acuzațiilor, ar fi lăsat-o pe fiica sa minoră să foreze o gaură în craniul unui pacient.

Mihai Niculescu

Incidentul șocant a avut loc într-o sală de operații a Spitalului Regional din Graz, Austria, în ianuarie 2024, după ce pacientul în vârstă de 33 de ani a fost internat în spital în urma unui accident grav. Suferise o leziune cerebrală traumatică și avea nevoie de o intervenție chirurgicală imediată.

Operația a fost efectuată de doi medici – un medic senior și un neurochirurg încă în formare. Neurochirurgul își adusese fiica în vârstă de 12 ani în sala de operație.

După ce operația era aproape terminată, unul dintre inculpați ar fi lăsat-o pe fată să foreze în craniul pacientului pentru a crea o gaură pentru sondă, potrivit actului de acuzare, arată publicația The Sun.

În urma unei serii de rapoarte anonime, a fost lansată o anchetă. Steiner a declarat că, în ciuda faptului că operația s-a desfășurat fără complicații, „riscul nu poate fi minimizat”, calificând gestul drept „o incredibilă lipsă de respect față de pacient”.

doctoriță din Baia Mare
O doctoriță din Baia Mare s-a folosit de datele personale ale unor pacienți ca să obțină credite în numele lor

Varianta apărării

Bernhard Lehofer, avocatul neurochirurgului anonim, a respins acuzațiile, afirmând: „Copilul nu a forat”, susținând că medicii aveau controlul asupra aparatului.

El a recunoscut că nu a fost „o idee bună” ca fiica ei să fie prezentă în sala de operație, dar că clienta sa a plătit pentru această greșeală timp de aproape doi ani.

Michael Kropiunig, avocatul care îl reprezintă pe medicul cu experiență, a declarat că clienta sa nu știa vârsta copilului.

„El i-a permis să-și pună mâna pe mâna lui în timp ce el opera cu burghiul, dar acest lucru nu este relevant pentru procedura penală”, a spus Kropiunig.

Amândoi medicii neurochirurgi au pledat nevinovați pentru vătămare corporală minoră.

Medicul ar fi descris finalul operației, când neurochirurgul a primit un telefon și fiica ei l-a întrebat dacă poate ajuta.

El a susținut că a întrebat-o pe mama ei, care și-a dat acordul.

El a susținut că apoi a lăsat-o pe fata de 12 ani să-și pună mâna peste a lui în timp ce ghida burghiul.

Neurochirurgul a mai afirmat că a „vrut să-și protejeze” colegul când au început să apară rapoarte și l-a îndemnat să păstreze tăcerea.

Stefan Wolfsberger, șeful secției de neurochirurgie a spitalului, a descris momentul în care a găsit o scrisoare anonimă care raporta incidentul: „Nu mi-a venit să cred”, a spus el.

Numeroși angajați auziseră despre operație, iar aceasta a devenit un subiect de discuție în spital.

Procesul a fost amânat până pe 12 decembrie, din cauza lipsei martorilor și a experților chemați să depună mărturie.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 15-10-2025 21:26

