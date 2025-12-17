Moș Crăciun, așteptat cu nerăbdare la Alba Iulia. Copiii au confecționat decorațiuni pentru bătrânelul cu barbă albă

A început numărătoarea inversă până la noaptea de Crăciun, când bătrânelul cu barbă albă va aduce darurile mult dorite.

Ca să-l întâmpine cum se cuvine, la Alba Iulia, în Palatul Principilor, cei mici pregătesc de zor decorațiuni pentru brad: globuri, coronițe, lumânări sau figurine din ciocolată.

Micii artiști și-au folosit din plin imaginația, așa că aceste creații vor ocupa un loc de cinste de sărbători.

Decorațiunile au și o poveste, care începe în anul 1839.

După ce au primit indicații, copiii au trecut la treabă.

Băiat: „Trebuie să facem o coroniță, o coroniță cu niște lucruri și cu sârma asta să facem un îngeraș.”

Băiat: „Facem niște îngerași, adică mai bine zis niște coronițe pe care o să lipim niște îngerași.”

Fetiță: „Aceste coronițe o să le pun la ușă. Pentru mine, Crăciunul înseamnă o sărbătoare când s-a născut Iisus.”

Liliana Anca, învățătoare: „A fost o surpriză pentru că aveam în plan doar târgul de Crăciun. Sunt încântați, acum sunt copii, ei se gândesc prima și prima dată la Moș Crăciun.”

Cererea pentru astfel de activități este foarte mare. Mai ales că, la atelierele de creație, atmosfera este deja de sărbătoare.

