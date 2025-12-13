Românii se pregătesc pentru sărbători cu decorațiuni spectaculoase. Care sunt ornamentele care domină piața anul acesta

13-12-2025 | 19:48
Dacă vă grăbiți să împodobiți casa pentru sărbătorile de iarnă, aflați că anul acesta se poartă fundele mari, de catifea și aranjamentele care conțin combinații surprinzătoare: vechi și nou sau flori proaspete alături de plante uscate.

Ana Maria Barbu,  Electra Ghiza

Interesul pentru decorațiunile de Crăciun a crescut, iar, potrivit estimărilor, producția va depăși 12 milioane de lei. Totuși, importurile din China domină piața.

Câștigător al Cupei Mondiale de Design Floral, polonezul Tomasz Kuczynski a venit în România să îi învețe pe designeri cum să țină pasul cu tendințele acestui an în materie de decorațiuni de Crăciun.

Tomasz Kuczynski:Alegi întâi scorțișoară, sau globulețe roșii, apoi globulețe aurii."

Artistul combină în mod neașteptat flori naturale cu crengi uscate, pene de păun cu ghirlande luminoase și perle cu conuri de brad.

Tomasz Max Kuczynski, designer floral:Unii clienți vor Crăciun alb-negru în acest an, în Polonia. Dar cei mai mulți clienți ai mei vor un Crăciun cald cu roșu, cu auriu, cu maro și verde. Așa, ca-n filmele Disney. Clasic. Clasicul este întotdeauna la modă."

Designerii ne încurajează să folosim pentru decor tot ce avem prin casă, inclusiv obiecte vechi, de la porțelanuri, borcane și damigene, până la macrameuri, perdele și tricotaje deșirate.

Mihaela Cojocaru, designer floral:Putem folosi atât ceștile de porțelan, ceainicul pe care nu-l mai folosești. Putem să folosim pene, fructe uscate."

Anca Fazakas, decorator:Tendințele anul acesta sunt de funde supradimensionate în primul rând, peste tot accesorizăm cu funde, din catifea în special pentru că e anul catifelei. La culoare avem burgundy, ciocolată și roșu."

Piața decorațiunilor este în continuă creștere în țara noastră. Anul trecut, producția de articole de sărbători a depășit 12 milioane de lei. Aproape că s-a dublat față de anul anterior. Chiar și în prima parte a lui 2025, fabricanții n-au stat degeaba.

O coronită pentru ușă, un aranjament de masă, o ghirlandă pentru balustrada de la intrare și un pom de Crăciun în sufragerie ajung să coste 5 mii de lei. Prețurile diferă în funcție de materialele folosite, iar designerii români importă o bună parte dintre accesoriile pe care le folosesc. Bineînțeles, principalul furnizor rămâne China.

