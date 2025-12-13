Care sunt tendințele pentru decorațiunile de brad în acest an. Sfaturi de la experți: „Ele sunt iubite de clienți”

Anul acesta, moda de Crăciun merge către natural și elegant. Tot mai mulți oameni aleg decorațiuni sustenabile: conuri, portocale uscate și bețe de scorțișoară, care umplu casa de parfum și căldură.

În același timp, revin și elementele rafinate: panglicile din catifea și florile delicate.

Anul acesta, decoratorii merg mult pe elementul-surpriză.

Razvan Andrei, director creativ al unui atelier: „Dacă ar vrea să transform acest brad glamouros în ceva mult mai cozy, atunci aș mai adăuga foarte multe conuri, foarte multe portocale, foarte multe rodii uscate, aș adăuga să-i dea o chestie de homie, chiar și turtă dulce.”

Rămân în tendințe panglicile, dar și fundele mai mari sau mai mici, folosite pentru a da volum bradului.

Sunt populare și globurile din catifea, care aduc o notă elegantă. Iar printre culorile preferate ale sezonului rămâne burgundy, un roșu închis, cald, care se potrivește perfect cu lumina bradului și cu decorurile de iarnă.

Razvan Andrei, director creativ al unui atelier: „Fundițele de catifea cred că au fost atracția anului trecut, sunt și atracția anului acesta și cred că vom merge mai departe și anul viitor cu ele. Catifeaua va rămâne mereu emblematică.”

Însă își face loc și voalul.

Corespondent Știrile PRO TV: „Nu sunt la o nuntă tematică și nici nu se ascunde vreo mireasă aici. Anul acesta, în tendințele de decor pentru Crăciun apare un nou tip de brad: bradul cu voal. Un element decorativ care oferă un aer elegant și diferit, spun specialiștii în design interior. Voalul creează un efect vizual plăcut și poate proteja decorațiunile, mai ales în casele cu copii mici. Pentru pisici rămâne, totuși, o provocare.”

Se poartă și pomul cu flori naturale sau supradimensionate, din hârtie ori material textil.

Cristina Tanase, artist vizual: „Ele sunt cerute și iubite de clienți deoarece au o tentă artistică și un impact vizual. Denotă rafinament, eleganță, simplitate și sunt mult mai îndrăgiți decât brazii care au foarte multe decorațiuni și culori.”

Dacă vreți să vă transformați și casa, designerii recomandă roșul clasic, inspirat din poveștile de iarnă sau decorurile tematice, cum e cel din Alice în Țara Minunilor.

