Care sunt tendințele pentru decorațiunile de brad în acest an. Sfaturi de la experți: „Ele sunt iubite de clienți”

Stiri Diverse
13-12-2025 | 20:31
×
Codul embed a fost copiat

Anul acesta, moda de Crăciun merge către natural și elegant. Tot mai mulți oameni aleg decorațiuni sustenabile: conuri, portocale uscate și bețe de scorțișoară, care umplu casa de parfum și căldură.

autor
Claudia Nițoi

În același timp, revin și elementele rafinate: panglicile din catifea și florile delicate.

Anul acesta, decoratorii merg mult pe elementul-surpriză.

Razvan Andrei, director creativ al unui atelier: „Dacă ar vrea să transform acest brad glamouros în ceva mult mai cozy, atunci aș mai adăuga foarte multe conuri, foarte multe portocale, foarte multe rodii uscate, aș adăuga să-i dea o chestie de homie, chiar și turtă dulce.”

Rămân în tendințe panglicile, dar și fundele mai mari sau mai mici, folosite pentru a da volum bradului.

Citește și
cafea de craciun
Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă

Sunt populare și globurile din catifea, care aduc o notă elegantă. Iar printre culorile preferate ale sezonului rămâne burgundy, un roșu închis, cald, care se potrivește perfect cu lumina bradului și cu decorurile de iarnă.

Razvan Andrei, director creativ al unui atelier: „Fundițele de catifea cred că au fost atracția anului trecut, sunt și atracția anului acesta și cred că vom merge mai departe și anul viitor cu ele. Catifeaua va rămâne mereu emblematică.”

Însă își face loc și voalul.

Corespondent Știrile PRO TV: „Nu sunt la o nuntă tematică și nici nu se ascunde vreo mireasă aici. Anul acesta, în tendințele de decor pentru Crăciun apare un nou tip de brad: bradul cu voal. Un element decorativ care oferă un aer elegant și diferit, spun specialiștii în design interior. Voalul creează un efect vizual plăcut și poate proteja decorațiunile, mai ales în casele cu copii mici. Pentru pisici rămâne, totuși, o provocare.”

Se poartă și pomul cu flori naturale sau supradimensionate, din hârtie ori material textil.

Cristina Tanase, artist vizual: „Ele sunt cerute și iubite de clienți deoarece au o tentă artistică și un impact vizual. Denotă rafinament, eleganță, simplitate și sunt mult mai îndrăgiți decât brazii care au foarte multe decorațiuni și culori.”

Dacă vreți să vă transformați și casa, designerii recomandă roșul clasic, inspirat din poveștile de iarnă sau decorurile tematice, cum e cel din Alice în Țara Minunilor.

Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce și-a lovit câinele și l-a trântit la pământ. Scenele șocante au fost filmate

Sursa: Pro TV

Etichete: decoratiuni, experti, brad de craciun,

Dată publicare: 13-12-2025 20:29

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
(P) Magia Crăciunului începe la LEROY MERLIN: brazi pentru orice spațiu și decorațiuni pentru o atmosferă de poveste
Advertoriale
(P) Magia Crăciunului începe la LEROY MERLIN: brazi pentru orice spațiu și decorațiuni pentru o atmosferă de poveste

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar LEROY MERLIN întâmpină sezonul de iarnă cu o colecție completă de brazi și decorațiuni menite să transforme orice locuință într-un spațiu plin de magie.

Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă
Stiri Diverse
Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă

Se apropie sărbătorile și Bucureștiul începe să strălucească în decorațiuni de Crăciun. Dacă vrei să te bucuri de magia acestei perioade și să petreci momente speciale într-o atmosferă festivă, restaurantele și cafenelele din oraș devin locuri perfecte.

Recomandări
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă
Stiri actuale
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

Crește valul de revoltă după dezvăluirile magistraților despre sistemul de justiție.

Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm
Stiri actuale
Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm

Continuă ancheta la Cluj după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Sâmbătă, încă două femei venite tot din Asia au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase. Medicii au decis că le vor ține sub supraveghere.

Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE
Stiri externe
Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE

Peste un milion de locuințe au rămas fără electricitate în Ucraina, după un nou val de atacuri rusești lansate peste noapte, care au lovit infrastructura energetică și industrială din cinci regiuni ale țării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Decembrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E31

22:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28