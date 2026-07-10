Momente de groază cu sute de șerpi veninoși într-un râu umflat de inundații. Au „evadat” de la o fermă din China

Apele revărsate au năvălit într-un sat din Hengzhou, China, cu sutele de reptile care își scoteau capul din apă, arată publicația New York Post.

Printre cele aproape 900 de reptile care, potrivit relatărilor, au fost eliberate se aflau și cobra veninoasă, după ce zile întregi de ploi torențiale au provocat inundații severe în zonă și au distrus instalația în care erau ținute.

Clipul bizar arată șerpi care își scot capetele deasupra apei și se târăsc încet peste suprafața apei, într-un stil de groază foarte asemănător cu peliculele despre monstrul din Loch Ness.

Ar fi scăpat după ce un rezervor din apropiere s-a spart, iar șerpii au putut să se răspândească liber în oraș, stârnind îngrijorarea locuitorilor din zonă.

Speciile de șerpi „evadați”

Ferma de reproducere adăpostea o combinație de cobre veninoase, șerpi-șobolan regali și șerpi de apă neveninoși.

Echipele de urgență au fost trimise la fața locului pentru a căuta reptilele evadate și pentru a ajuta locuitorii afectați de inundații.

Biroul de Gestionare a Situațiilor de Urgență din Hengzhou a confirmat că echipele de salvare se ocupă de acest incident.

Autoritățile au declarat că vor fi furnizate informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

Această evadare în masă a șerpilor veninoși a determinat autoritățile să-și completeze stocurile de seruri antivenin și să ofere sfaturi locuitorilor cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia în cazul în care se întâlnesc cu un șarpe.

Cel puțin o persoană ar fi fost deja mușcată și a primit îngrijiri medicale, potrivit presei locale.



