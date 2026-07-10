Momente de groază cu sute de șerpi veninoși într-un râu umflat de inundații. Au „evadat” de la o fermă din China

Stiri Diverse
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Data actualizării:
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Getty

Momente de groază după ce sute de șerpi veninoși au ajuns într-un râu din China, evadați de la o fermă unde erau crescuți- cel mai probabil pentru extracția substanțelor în scop medical. 

autor
Mihai Niculescu
@mothershipsg 900 snakes escaped from a snake farm in Hengzhou, China after heavy rainfall and floods caused the farm to collapse. Local media reports indicated that the floods were a result of the annual flooding season exacerbated by Typhoon Maysak. According to Chinese outlet, The Paper, some stranded villagers were bitten by escaped snakes but could not seek treatment immediately as roads were cut off. The South China Morning Post (SCMP) reported that most of the escaped snakes were non-venomous, though some venomous cobras were among them. 1 woman reportedly died after she was bitten by a snake. #mothershipenvironment #china #hengzhou ♬ original sound - Mothership

Apele revărsate au năvălit într-un sat din Hengzhou, China, cu sutele de reptile care își scoteau capul din apă, arată publicația New York Post.

Printre cele aproape 900 de reptile care, potrivit relatărilor, au fost eliberate se aflau și cobra veninoasă, după ce zile întregi de ploi torențiale au provocat inundații severe în zonă și au distrus instalația în care erau ținute.

Clipul bizar arată șerpi care își scot capetele deasupra apei și se târăsc încet peste suprafața apei, într-un stil de groază foarte asemănător cu peliculele despre monstrul din Loch Ness.

Ar fi scăpat după ce un rezervor din apropiere s-a spart, iar șerpii au putut să se răspândească liber în oraș, stârnind îngrijorarea locuitorilor din zonă.

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Speciile de șerpi „evadați”

Ferma de reproducere adăpostea o combinație de cobre veninoase, șerpi-șobolan regali și șerpi de apă neveninoși.

Echipele de urgență au fost trimise la fața locului pentru a căuta reptilele evadate și pentru a ajuta locuitorii afectați de inundații.

Biroul de Gestionare a Situațiilor de Urgență din Hengzhou a confirmat că echipele de salvare se ocupă de acest incident.

Autoritățile au declarat că vor fi furnizate informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

Această evadare în masă a șerpilor veninoși a determinat autoritățile să-și completeze stocurile de seruri antivenin și să ofere sfaturi locuitorilor cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia în cazul în care se întâlnesc cu un șarpe.

Cel puțin o persoană ar fi fost deja mușcată și a primit îngrijiri medicale, potrivit presei locale.


Inundații catastrofale în regiune

Aceste scene terifiante au loc după ce cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în China în ultima săptămână, în urma unei furtuni tropicale care a adus precipitații abundente și a provocat inundații pe scară largă.

Cele mai multe decese s-au înregistrat în Hengzhou, unde prăbușirea parțială a barajului unui lac de acumulare a provocat revărsarea unor torente de apă în oraș, cauzând moartea a 26 de persoane, a declarat Ding Wei, viceprimarul orașului Nanning, care are jurisdicție asupra zonei, în cadrul unei conferințe de presă.

Nouă persoane sunt în continuare date dispărute în regiunea Guangxi.

Furtuna tropicală Maysak a adus precipitații record în Guangxi începând de sâmbătă, provocând ruperea barajelor și lăsând localnicii blocați zile întregi pe acoperișurile caselor și birourilor lor.

Peste 10.000 de elevi și profesori au rămas blocați joi într-un complex de școli din orașul Guigang, situat la nord-est de Hengzhou.

De asemenea, sute de animale au rămas blocate sau au fost luate de apele în creștere ale inundațiilor.

O grădină zoologică din Guigang a declarat că au dispărut peste 100 de animale, printre care două zebre, patru porci spinoși și zeci de păsări tropicale.

Un operator al unui adăpost pentru animale din județul Binyang, situat la nord-vest de Hengzhou, s-a confruntat, de asemenea, în ultimele zile cu dificultăți în salvarea a aproximativ 200 de pisici și a zeci de câini.

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Sursa: New York Post

Etichete: inundatii, China, râu, serpi veninosi,

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