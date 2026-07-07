Potrivit MApN, țintele aeriene au fost detectate marți, 7 iulie, la ora 09.52. Ca urmare, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 10.25 pentru monitorizarea situației.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis locuitorilor din zonă la ora 10.29.

Ministerul Apărării precizează că, pe durata incidentului, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impactul la sol al vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 11.05.

MApN mai transmite că informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de incidente și menține permanent legătura cu acestea.