Secretarul american al sănătăţii şi serviciilor sociale a publicat o înregistrare în care capturează ceea ce descrie drept "o pereche de şerpi negri" pe terasa ("patio") lui "Dr. Oz", celebrul chirurg devenit vedetă TV şi ulterior responsabil de programele Medicare şi Medicaid, un post-cheie în sistemul american de sănătate.

Totul se întâmplă în timp ce, precizează Kennedy, "Cheryl (Hines, soţia lui - n.r.) îl încurajează".

Cu o durată de 49 de secunde, videoclipul inedit îl arată pe Robert Kennedy Jr. apropiindu-se de cele două reptile care se agită într-un colţ al terasei, chinuindu-se să le prindă. Reptilele se zvârcolesc, dar Kennedy se apleacă şi reuşeşte în cele din urmă să le apuce, apoi să le arate în faţa camerei, cu un zâmbet larg pe buze.

De mai multe ori, şerpii se opun şi încearcă să-l muşte pe secretarul sănătăţii, ceea ce chiar reuşesc să facă, la nivelul mâinilor, după cum indică gesturile sale. Aceștia nu sunt însă veninoși.

Celebru pentru poziţiile sale antivaccinare, "RFK" este obişnuit cu acest gen de acţiuni de comunicare neobişnuite, în care apare alături de animale. Pe 4 mai, a postat pe X o fotografie cu o pasăre neagră în mâna dreaptă, însoţită de comentariul: "Am salvat astăzi un sturz la aeroportul Dulles" (Washington, n.r.).

În iulie 2024, mai apăruse deja cu un şarpe într-un videoclip de pe YouTube.