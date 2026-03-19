Poliția din Hermosa Beach spune că ofițerii au fost chemați la o locuință de pe strada The Strand, sâmbătă, puțin după ora 12:30, pentru un control de rutină, după ce rezidentul în vârstă nu mai fusese văzut de câteva zile, potrivit Fox News.

Ceea ce a început ca un apel obișnuit a escaladat rapid, când polițiștii au intrat în locuință împreună cu un administrator de proprietate și au întâlnit un individ necooperant în interior, care a susținut că este înarmat și s-a baricadat, potrivit Departamentului de Poliție din Hermosa Beach.

Ore de negocieri cu echipele de intervenție

Echipele de intervenție din mai multe agenții și negociatori au lucrat ore întregi pentru a obține o predare pașnică. Suspectul a fost reținut la aproximativ șapte ore după apelul inițial.

După obținerea unui mandat de percheziție, polițiștii au găsit în locuință cadavrul unui bărbat adult.

Victima, un milionar de 92 de ani

Victima a fost identificată ca fiind Demetrius Doukoullos, în vârstă de 92 de ani, un dezvoltator cunoscut care locuia singur în proprietatea de pe malul mării, potrivit medicului legist din comitatul Los Angeles. Cauza morții nu a fost încă stabilită, fiind în curs de investigare. Ancheta a fost preluată de Biroul de Omucideri al Departamentului Șerifului din comitatul Los Angeles.

Surse din forțele de ordine au declarat pentru NBC4 Los Angeles că trupul victimei prezenta semne de descompunere în momentul în care a fost descoperit.

Cine este suspectul și ce spun anchetatorii

Înregistrările din închisoarea comitatului Los Angeles îl identifică pe suspect ca fiind Elanor Beaulieu, în vârstă de 39 de ani, trecut ca bărbat. Acesta este reținut sub suspiciunea de omor, cu o cauțiune stabilită la puțin peste 2 milioane de dolari. Documentele arată și arestări anterioare sub numele Robert Phillip Simmons.

Beaulieu a fost arestat purtând un costum negru cu cravată, o pălărie fedora neagră și ochelari de soare.

Relația dintre suspect și victimă rămâne neclară, iar anchetatorii nu au anunțat public un posibil motiv.

Într-un grup de Facebook al cartierului, o persoană care susține că locuiește în clădire a afirmat că îngrijorările au apărut după ce rezidentul nu a mai fost văzut timp de aproximativ o săptămână și din locuință provenea un miros puternic. Aceste afirmații nu au fost verificate independent.

Fox News Digital a contactat Departamentul Șerifului din comitatul Los Angeles și medicul legist pentru detalii suplimentare, inclusiv confirmarea oficială a identității victimei, cauza morții și orice legătură cunoscută între suspect și victimă.