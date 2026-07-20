Mesaje de Sfântul Ilie 2026. SMS-uri, urări și felicitări scurte pe care să le trimiți pe WhatsApp

Sfântul Ilie, sărbătorit în fiecare an pe 20 iulie, este un prilej special pentru a le transmite gânduri bune, urări de sănătate și mesaje de suflet celor care poartă numele Ilie sau alte derivate ale acestui nume.
Un SMS, un mesaj pe WhatsApp sau o felicitare trimisă la momentul potrivit poate aduce zâmbetul pe chipul sărbătoriților și le poate arăta că te gândești la ei.
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ilie 2026
În fiecare an, pe 20 iulie, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Ilie Tesviteanul, una dintre cele mai importante sărbători marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox. Cu această ocazie, mii de români își celebrează ziua numelui și primesc urări de „La mulți ani!” din partea familiei, prietenilor și colegilor.
Conform datelor furnizate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, peste 127.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ilie. Dintre aceștia, aproximativ 110.000 sunt bărbați, iar peste 15.000 sunt femei.
Cele mai răspândite nume sărbătorite pe 20 iulie sunt Ilie, Iliuță și Lică, însă lista include și alte variante și derivate inspirate de numele marelui proroc.
Cui îi spunem „La mulți ani!” de Sfântul Ilie
De Sfântul Ilie 2026, își serbează onomastica persoanele care poartă unul dintre următoarele nume:
- Ilie
- Ilinca
- Iliuță
- Lică
- Ilia
- Lia
- Elias
- Eliana
- Eliade
- Ilieș
- Iliuș
- Iliev
- Liana
Dacă ai în familie, printre prieteni sau colegi persoane care poartă aceste nume, ziua de 20 iulie este momentul perfect pentru a le transmite o urare sinceră, un mesaj de suflet sau o felicitare specială cu ocazia onomasticii.
Mesaje de „La mulți ani” de Sfântul Ilie 2026
La mulți ani de Sfântul Ilie! Îți doresc sănătate, bucurii și multe împliniri alături de cei dragi.
Fie ca această zi specială să îți aducă liniște în suflet, noroc și momente frumoase. La mulți ani!
Cu ocazia onomasticii, îți transmit cele mai sincere urări de bine, sănătate și succes în tot ceea ce faci.
La mulți ani de Sfântul Ilie! Să ai parte de o viață plină de iubire, fericire și realizări.
Îți doresc ca fiecare zi să fie la fel de frumoasă precum această sărbătoare. La mulți ani!
Fie ca Sfântul Ilie să îți călăuzească pașii și să îți aducă pace, sănătate și prosperitate.
Bucură-te de fiecare clipă și primește cele mai calde gânduri. La mulți ani!
Îți doresc să ai parte de oameni frumoși în jurul tău și de multe motive de bucurie. La mulți ani!
Să fii sănătos, fericit și mereu înconjurat de dragostea celor apropiați. La mulți ani de Sfântul Ilie!
Cu drag și apreciere, îți transmit cele mai bune urări de onomastică. La mulți ani!
Urări de Sfântul Ilie 2026
De Sfântul Ilie, îți doresc sănătate, putere și încredere pentru a-ți îndeplini toate visurile.
Fie ca această sărbătoare să îți aducă lumină în suflet și multe motive de fericire.
Să ai parte de o zi minunată și de un an plin de realizări, zâmbete și vești bune.
Îți doresc să fii binecuvântat cu sănătate, iubire și succes în tot ceea ce întreprinzi.
Fie ca numele pe care îl porți să îți aducă noroc și bucurii în fiecare zi.
De ziua numelui tău, îți trimit cele mai frumoase gânduri și cele mai sincere urări.
Să ai parte de pace sufletească, armonie în familie și împliniri pe toate planurile.
Îți doresc ca toate dorințele tale să devină realitate și fiecare zi să îți aducă motive de bucurie.
Fie ca Sfântul Ilie să te ocrotească și să îți călăuzească pașii spre tot ceea ce este bun.
O zi de sărbătoare plină de zâmbete și un viitor luminos. La mulți ani!
SMS-uri de Sfântul Ilie 2026
La mulți ani de Sfântul Ilie! Sănătate, fericire și numai bucurii!
Îți doresc o zi minunată și un an plin de împliniri. La mulți ani!
Fie ca toate visele tale să se împlinească. La mulți ani de onomastică!
Multă sănătate, noroc și succes în tot ce faci. La mulți ani!
Astăzi este ziua ta specială. Bucură-te de ea din plin! La mulți ani!
Gânduri bune și urări sincere de Sfântul Ilie. La mulți ani!
Să ai o zi plină de zâmbete și oameni dragi aproape. La mulți ani!
Îți trimit cele mai calde urări și multă fericire. La mulți ani!
Fie ca această zi să îți aducă numai vești bune și momente frumoase.
La mulți ani! Să fii sănătos, iubit și mereu cu zâmbetul pe buze.
Felicitări de Sfântul Ilie 2026
Cu ocazia sărbătorii Sfântului Ilie, îți transmit cele mai sincere felicitări și urări de bine. La mulți ani!
Fie ca această zi să îți aducă pace, sănătate și multe motive de bucurie. La mulți ani!
Primește cele mai frumoase felicitări de onomastică și gânduri bune din partea mea.
Îți doresc o zi plină de lumină, zâmbete și oameni dragi alături. La mulți ani!
Felicitări de Sfântul Ilie! Să ai parte de tot ce este mai bun și mai frumos în viață.
Îți doresc sănătate, prosperitate și multe împliniri alături de cei pe care îi iubești.
Astăzi sărbătorești un nume deosebit. Bucură-te de fiecare moment și fii fericit!
Cele mai calde felicitări și cele mai bune gânduri pentru tine în această zi specială.
Fie ca binecuvântările acestei sărbători să te însoțească tot anul. La mulți ani!
Îți transmit o îmbrățișare virtuală și cele mai frumoase felicitări de Sfântul Ilie.
Mesaje scurte de WhatsApp de Sfântul Ilie 2026
La mulți ani de Sfântul Ilie! Să ai o zi minunată!
Multă sănătate, noroc și fericire! La mulți ani!
O zi frumoasă și multe bucurii! La mulți ani!
Gânduri bune și o onomastică fericită!
Să fii sănătos și mereu cu zâmbetul pe buze!
La mulți ani! Să ți se îndeplinească toate dorințele!
Bucură-te de această zi specială! La mulți ani!
Cele mai sincere urări de bine și fericire!
O onomastică plină de bucurii și surprize frumoase!
La mulți ani și o zi perfectă alături de cei dragi!
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