Mesaje de Sfântul Ilie 2026. SMS-uri, urări și felicitări scurte pe care să le trimiți pe WhatsApp

Un SMS, un mesaj pe WhatsApp sau o felicitare trimisă la momentul potrivit poate aduce zâmbetul pe chipul sărbătoriților și le poate arăta că te gândești la ei.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ilie 2026

În fiecare an, pe 20 iulie, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Ilie Tesviteanul, una dintre cele mai importante sărbători marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox. Cu această ocazie, mii de români își celebrează ziua numelui și primesc urări de „La mulți ani!” din partea familiei, prietenilor și colegilor.

Conform datelor furnizate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, peste 127.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ilie. Dintre aceștia, aproximativ 110.000 sunt bărbați, iar peste 15.000 sunt femei.

Cele mai răspândite nume sărbătorite pe 20 iulie sunt Ilie, Iliuță și Lică, însă lista include și alte variante și derivate inspirate de numele marelui proroc.

Cui îi spunem „La mulți ani!” de Sfântul Ilie

De Sfântul Ilie 2026, își serbează onomastica persoanele care poartă unul dintre următoarele nume:

Ilie

Ilinca

Iliuță

Lică

Ilia

Lia

Elias

Eliana

Eliade

Ilieș

Iliuș

Iliev

Liana

Dacă ai în familie, printre prieteni sau colegi persoane care poartă aceste nume, ziua de 20 iulie este momentul perfect pentru a le transmite o urare sinceră, un mesaj de suflet sau o felicitare specială cu ocazia onomasticii.

Mesaje de „La mulți ani” de Sfântul Ilie 2026

La mulți ani de Sfântul Ilie! Îți doresc sănătate, bucurii și multe împliniri alături de cei dragi.

Fie ca această zi specială să îți aducă liniște în suflet, noroc și momente frumoase. La mulți ani!

Cu ocazia onomasticii, îți transmit cele mai sincere urări de bine, sănătate și succes în tot ceea ce faci.

La mulți ani de Sfântul Ilie! Să ai parte de o viață plină de iubire, fericire și realizări.

Îți doresc ca fiecare zi să fie la fel de frumoasă precum această sărbătoare. La mulți ani!

Fie ca Sfântul Ilie să îți călăuzească pașii și să îți aducă pace, sănătate și prosperitate.

Bucură-te de fiecare clipă și primește cele mai calde gânduri. La mulți ani!

Îți doresc să ai parte de oameni frumoși în jurul tău și de multe motive de bucurie. La mulți ani!

Să fii sănătos, fericit și mereu înconjurat de dragostea celor apropiați. La mulți ani de Sfântul Ilie!

Cu drag și apreciere, îți transmit cele mai bune urări de onomastică. La mulți ani!