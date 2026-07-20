Ce se întâmplă dacă plouă de Sfântul Ilie 2026. Tradiții și obiceiuri. Ce nu este bine să faci pe 20 iulie

Considerat aducător de ploaie, făcător de minuni și stăpân al tunetelor și fulgerelor în credința populară românească, Sfântul Ilie este asociat cu numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții păstrate de secole.

Sărbătoarea are o semnificație aparte și pentru aviatori, deoarece Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul Aviației Române, motiv pentru care pe 20 iulie este marcată și Ziua Aviației Române.

Cine a fost Sfântul Ilie Tesviteanul

Sfântul Ilie s-a născut în Tesvi, într-o familie de preoți, cu aproximativ opt secole înainte de nașterea lui Hristos. El a trăit în timpul regelui Ahab, conducător al Regatului de Nord al Israelului, și a rămas în istoria creștină drept unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament.

Potrivit tradiției biblice, Sfântul Ilie a fost trimis de Dumnezeu să îi îndrepte pe cei care se îndepărtaseră de credință și adoptaseră practici păgâne. Curajul cu care a condamnat nedreptățile și idolatria l-a transformat într-un simbol al credinței neclintite.

Cum a adus Sfântul Ilie ploaia după ani de secetă

Una dintre cele mai cunoscute minuni atribuite Sfântului Ilie este legată de seceta care a lovit ținuturile Israelului. Conform tradiției, prorocul a vestit că nu va mai ploua până când oamenii nu se vor întoarce la credința adevărată.

Ani la rând, pământul a fost afectat de lipsa ploilor, iar recoltele au fost compromise. După o perioadă îndelungată de secetă, Sfântul Ilie s-a rugat cu stăruință lui Dumnezeu pe Muntele Carmel. Rugăciunile sale au fost ascultate, iar cerul s-a acoperit de nori, fiind urmate de o ploaie puternică ce a readus viața pământului.

De atunci, în credința populară, Sfântul Ilie este văzut drept cel care poate aduce ploaia, dar și cel care poate stăpâni furtunile și grindina.

Ce înseamnă dacă plouă de Sfântul Ilie 2026

În tradiția populară românească, vremea din ziua de Sfântul Ilie era atent urmărită, fiind considerată un semn pentru recoltele anului.

O veche superstiție spune că dacă plouă pe 20 iulie, alunele ar putea seca înainte de vreme, iar fructele din livezi ar fi mai predispuse la viermi. În unele regiuni ale țării, ploaia și furtuna din această zi erau interpretate ca manifestări ale puterii Sfântului Ilie, care străbate cerul într-un car de foc.

De asemenea, se credea că tunetele și fulgerele din această zi au rolul de a alunga duhurile rele și de a curăța lumea de influențele negative.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie

Sărbătoarea de pe 20 iulie este însoțită de numeroase obiceiuri populare transmise din generație în generație.