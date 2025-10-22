Mascații, chemați de urgență după ce un bărbat băut a atacat polițiștii în fața unui magazin din Vaslui

A fost nevoie de intervenția mascaților, în Vaslui, după ce un scandal a izbucnit în fața unui magazin. Inițial, polițiștii au intervenit, la cererea unui om din zonă, pentru a calma un individ băut.

Cătălina Vieru

Bărbatul a refuzat să se legitimeze și chiar a devenit violent, atunci când agenții au încercat să-l imobilizeze.

Prietenii scandalagiului au vrut să-i împiedice pe oamenii legii să-și ducă misiunea la bun sfârșit, așa că în zonă au fost chemați luptătorii de la trupele speciale, pentru a evita un conflict de amploare.

Într-un final, polițiștii au fost nevoiți să folosească sprayul lacrimogen pentru a-l opri pe individul de 38 de ani, care a căzut pe asfalt și s-a rănit la braț.

Scandalul s-a încheiat odată cu sosirea unui echipaj de ambulanță, care l-a preluat pe bărbatul băut și l-a transportat la spital.

Atât el, cât și prietenii lui, sunt cercetați acum pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Sursa: Pro TV

