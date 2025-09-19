Un bărbat căutat de Poliția Capitalei s-a ascuns într-o gaură din tavan, când au venit mascații să-l ridice. VIDEO

19-09-2025 | 14:42
Un bărbat urmărit național s-a ascuns în tavan de mascații care veniseră să-l ridice.

Bărbatul era dat în urmărire pentru „săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni fără drept cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv”, iar oamenii legii au reușit să îl localizeze.

În aceeași zi, polițiștii au mai depistat un urmărit.

Din investigațiile efectuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, s-a stabilit că doi bărbați, urmăriți la nivel național, s-ar afla la adrese diferite din Capitală, a transmis Poliția.

Pe numele celor doi bărbați, figurează mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, astfel:

-Primul bărbat, în vârstă de 26 de ani, este condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni fără drept cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv, pe numele acestuia fiind emis, de către Tribunalul București, la data de 30 iulie 2025, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

-Pe numele celui de-al doilea bărbat, în vârstă de 73 de ani, Judecătoria Sectorului 1 a emis, la data de 2 septembrie 2025, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 6 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

„Astăzi, 19 septembrie 2025, au fost desfășurate activități specifice, context în care, cei doi bărbați au fost depistați în municipiul București. Cei în cauză au fost încarcerați într-un penitenciar. Cu privire la persoanele menționate, precizăm faptul că se efectuează cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare”, a mai precizat Poliția.

