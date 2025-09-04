Un bărbat din Capitală s-a trezit cu mascații la ușă, după ce ar fi accesat ilegal sistemul informatic al unei societăţi

Un bărbat din București este suspectat că a accesat ilegal sistemul informatic al unei firme de transport alternativ premium, folosind datele de acces ale unui angajat. În acest sens, polițiștii i-au percheziționat locuința.

El ar fi modificat conturile IBAN din sistem, redirecționând aproximativ 30.000 de lei în conturi controlate de el.

Polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul lui și au ridicat probe, inclusiv două telefoane mobile.

Joi, poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Criminalistic, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică.

Din probele administrate a reieşit că, la data de 27 august 2024, un bărbat ar fi accesat în mod ilegal, folosind credenţialele de acces ale unui angajat, sistemul informatic al unei societăţi cu activităţi în domeniul transportului alternativ premium.

În acest mod, bărbatul ar fi modificat date informatice, prin schimbarea unor conturi IBAN, modificare ce a generat efectuarea unor transferuri în valoare de aproximativ 30.000 de lei, în conturi administrate de către bănuit.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, joi, 4 septembrie, a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, respectiv două telefoane mobile, care ar fi fost folosite la comiterea faptelor.

Persoana bănuită a fost depistată şi dusă la audieri, la sediul subunităţii, urmând ca faţă de aceasta să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică.

