Masa de Crăciun va fi mai scumpă în acest an. Cât costă toba, caltaboșul sau cozonacul

Masa de Crăciun ne va costa mai mult anul acesta, mai ales dacă ne dorim produse tradiționale din băcănii sau meniuri gata pregătite.

Scumpirile la ingrediente și utilități s-au răsfrânt inevitabil și în prețurile preparatelor festive.

Bunătățile realizate de producători locali pot costa și cu 30% mai mult față de cele cumpărate din magazinele obișnuite.

În toate băcăniile găsim oferte pentru masa de Crăciun, de la tobă, caltaboș, cârnați, șorici, slănină și piftie până la meniuri cu sarmale, fripturi și cozonaci.

Am adăugat în coș câteva dintre ele, de ajuns pentru patru persoane, deși de obicei la masa de Crăciun se adună familia extinsă. La final, când am tras linie, aveam de plătit aproape 600 de lei pentru aperitive și salata bouef, caltaboș, lebăr, cârnați, toba la care am adăugat sarmale și o găină umplută. Pe lângă ele vom mai cumpăra și un cozonac, care în băcănii costa în jur de 60 de lei. Și asta fară garnituri și alte prăjituri.

Marius Tudosiei, proprietarul băcăniei: "Noi am luat decizia să nu mărim prețul la sarmale, 5 lei bucata a fost o sarma la băcănie. În rest, trebuie să recunosc că un pic, un pic au crescut, pentru că toate ingredientele s-au scumpit. De la ingredientele de bază.. ulei.. și până și sarea s-a scumpit".

Deși prețurile sunt mari, comenzile curg neîncetat. Clienții spun că s-au obișnuit cu scumpirile din ultima perioadă, așa că nu au de gând să facă rabat la masa de sărbători.

Într-o altă băcănie, tot din Capitală, clienții care vor alimente direct de la producător mișună pe lângă vitrinele încărcate de tentații. Un platou cu produse tradiționale din porc, pentru o familie de patru persoane, costă aproape 200 de lei.

Nicu Indreica, proprietarul băcăniei: "Jumătate de kilogram de tobă, 26 de lei, cârnați diverse sortimente, în jur de 60 de lei kilogramul. Caltaboșul, la fel, 66 de lei kilogramul, slănină, 64 de lei kilogramul, jumările, 15 lei 200 de grame, e o porție suficientă pentru patru persoane. Pâine de casă în jur de 10 lei kilogramul și cozonacul, 67 de lei kilogramul. Și brânzeturile, diverse sortimente, în jur de 68 până la 70 de lei kilogramul".

Am mers și în supermarket. Pentru același platou, aveam de plătit 130 de lei, cu 70 de lei mai ieftin. Dar sunt produse cu alte ingrediente și rețete.

Toba și brânzeturile costă, în medie, 20 de lei fiecare. Jumătate de kilogram de cârnați ajunge la 25 de lei, iar de caltaboș la 35 de lei. Veți plăti cam 9 lei pentru jumări și 5 lei pentru slănină. Mai rămân pâine cu 5 lei și cozonacul cu 12 lei.

Varianta cea mai ieftina rămâne gătitul acasă. Un porc întreg de la crescători este în medie 1.000 de lei, la care adaugăm timpul necesar preparării, utilitățile și ingredientele folosite.

Potrivit unui studiu recent, 42% dintre români sunt dispuși să cheltuiască cel mult 300 de lei pentru masa de Crăciun și puțin peste 23% au pus deoparte peste 600 de lei pentru mâncare.