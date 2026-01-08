Autoritățile venezuelene au raportat 100 de morți în urma atacului american

08-01-2026 | 08:32
caracas bombardat
AFP

Ministrul venezuelean de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că cel puțin 100 de persoane au fost ucise în atacul condus de SUA asupra Venezuelei.  

Vlad Dobrea

„În acest moment <…> 100 de persoane au fost ucise. Și aproximativ același număr au fost rănite. Printre cei uciși se numărau persoane fără legătură cu conflictul, civili, femei care se aflau în casele lor. Aceștia au fost răniți de bombe puternice lansate asupra țării noastre”a declarat ministrul, citat de CNN.

Pe 5 ianuarie, guvernul cubanez a emis o declarație prin care anunța că 32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în timpul operațiunii americane din Venezuela.

Toți erau membri ai armatei și serviciilor de informații cubaneze, însărcinați cu protejarea lui Nicolás Maduro.

Autoritățile americane estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în operațiunea de capturare a lui Maduro, inclusiv zeci de persoane ucise într-un schimb de focuri în fața reședinței sale din Caracas.

Pe 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune în Venezuela, efectuând atacuri aeriene asupra diferitelor ținte din Caracas.

Drept urmare, forțele speciale americane i-au scos din țară pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores. Aceștia au fost transportați cu avionul la New York, unde au apărut în instanță. Aceștia se confruntă cu diverse acuzații, inclusiv narcoterorism și deținere de arme. Aceștia au pledat nevinovați.

Sursa: CNN

