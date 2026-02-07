Artista a interpretat celebra piesă italiană „Volare”, alături de propriul său cântec, „Nothing Is Impossible”, într-un show marcat de eleganță și opulență, scrie Page Six.

În stilul care a consacrat-o, Carey a urcat pe scenă purtând nu mai puțin de 306 carate de diamante, evaluate la aproximativ 15 milioane de dolari, bijuterii semnate de casa Levuma. Ținuta a fost completată de o rochie bustieră albă, cu aspect de iarnă, și un bolerou de pene, create de Roberto Cavalli, sub direcția lui Fausto Puglisi.

Piesa centrală a apariției a fost un colier dublu din platină, cu diamante tăietură smarald și pătrată, care include un pandantiv impresionant de 20 de carate. Doar colierul cântărește 185 de carate. Artista a mai purtat o brățară cu diamante de 55 de carate și o pereche de cercei tip drop de 66 de carate, toate în aceeași estetică sofisticată.

„Pentru mine, adevăratul lux înseamnă emoție, discreție și atemporalitate. Să o văd pe Mariah purtând creațiile noastre pe o scenă atât de istorică este profund emoționant”, a declarat Ali Khalil, fondatorul și directorul creativ al Levuma, într-un comunicat de presă.

Aceasta nu este prima colaborare a artistei cu brandul de bijuterii. Mariah Carey a purtat creații Levuma și la gala MTV Video Music Awards 2025, unde a fost recompensată cu premiul Video Vanguard Award, apărând atunci cu un colier „Rosée Éternelle” de peste 204 carate, evaluat la 10 milioane de dolari.

Apariția de la ceremonia olimpică a reconfirmat statutul lui Mariah Carey nu doar ca icon muzical, ci și ca simbol al luxului și eleganței pe marile scene ale lumii.