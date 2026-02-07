Artista a interpretat celebra piesă italiană „Volare”, alături de propriul său cântec, „Nothing Is Impossible”, într-un show marcat de eleganță și opulență, scrie Page Six.

În stilul care a consacrat-o, Carey a urcat pe scenă purtând nu mai puțin de 306 carate de diamante, evaluate la aproximativ 15 milioane de dolari, bijuterii semnate de casa Levuma. Ținuta a fost completată de o rochie bustieră albă, cu aspect de iarnă, și un bolerou de pene, create de Roberto Cavalli, sub direcția lui Fausto Puglisi.

Piesa centrală a apariției a fost un colier dublu din platină, cu diamante tăietură smarald și pătrată, care include un pandantiv impresionant de 20 de carate. Doar colierul cântărește 185 de carate. Artista a mai purtat o brățară cu diamante de 55 de carate și o pereche de cercei tip drop de 66 de carate, toate în aceeași estetică sofisticată.

„Pentru mine, adevăratul lux înseamnă emoție, discreție și atemporalitate. Să o văd pe Mariah purtând creațiile noastre pe o scenă atât de istorică este profund emoționant”, a declarat Ali Khalil, fondatorul și directorul creativ al Levuma, într-un comunicat de presă.

Citește și
Tinerii care vor să se căsătorească anul acesta au luat cu asalt târgurile de nunți. „Acum trei săptămâni am decis”
Tinerii care vor să se căsătorească anul acesta au luat cu asalt târgurile de nunți. „Acum trei săptămâni am decis”

Aceasta nu este prima colaborare a artistei cu brandul de bijuterii. Mariah Carey a purtat creații Levuma și la gala MTV Video Music Awards 2025, unde a fost recompensată cu premiul Video Vanguard Award, apărând atunci cu un colier „Rosée Éternelle” de peste 204 carate, evaluat la 10 milioane de dolari.

Apariția de la ceremonia olimpică a reconfirmat statutul lui Mariah Carey nu doar ca icon muzical, ci și ca simbol al luxului și eleganței pe marile scene ale lumii.