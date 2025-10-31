Ce se observă din satelit pe Marea Neagră. „Pot urca pe lanțul trofic, afectând sănătatea populației”

31-10-2025 | 20:58
De Ziua Internațională a Mării Negre, un semnal de alarmă vine din spațiu. Imagini captate de sateliți arată peste 220 de deversări de petrol și combustibili în apele noastre teritoriale, doar în ultimii trei ani.

Cătălin Covrig

Peste 1.300 de kilometri pătrați de mare au fost acoperiți de pete toxice – inclusiv în zone protejate, unde viața marină ar trebui să fie în siguranță.

Pe harta realizată de Greenpeace, cele mai multe pete de poluare apar de-a lungul rutelor comerciale ale navelor maritime.

Alin Tănase, coordonator Greenpeace: „În principal vorbim de apa de santină, deversări de la nave contaminată cu combustibil și diverse uleiuri și lubrifianți care încă e deversată în mare.”

Stelică Hagi, directorul ABADL Constanța: „Nu toate navele răspund la obligațiile de respectare a condițiilor de mediu. Acesta este fenomenul nostru caracteristic.”

Dar vinovate nu sunt doar navele. Cercetătorii arată că și fluviul Dunărea contribuie.

Dan Vasiliu, directorul GeoEcoMar Constanța: „Aceste pete de hidrocarburi sunt pe direcția de deplasare a apelor Dunării.”

Substanțele poluante aduse de Dunăre până în Marea Neagră pun în pericol numeroase zone protejate de pe litoralul românesc, avertizează specialiștii.

Alin Tănase, coordonator Greenpeace: „Pot provoca mortalitate imediată sau boli cronice peștilor sau păsărilor. De asemenea, acești biocontaminanți se pot acumula în țesuturile peștilor și ulterior pot urca pe lanțul trofic, afectând sănătatea populației.”

Greenpeace a identificat și 11 zone de poluare care pot fi legate de infrastructura platformelor petroliere și de gaze.

Analiza organizației de mediu se bazează pe date furnizate de sateliți, care au supravegheat Marea Neagră timp de trei ani.

Sursa: Pro TV

marea neagra, combustibil, petrol, pericole

Dată publicare: 31-10-2025 20:58

