Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT

25-10-2025 | 10:04
Neptun Deep

Guvernul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră și va prelungi cu 2 ani perioada de explorare prevăzută de acordul de concesiune a perimetrului Neptun Deep. Măsura nu afectează demararea producției în 2027, după cum era stabilit.

 

Cristian Anton

România ar putea avea mult mai multe gaze în Marea Neagră decât credea, iar asta se întâmplă chiar în deja celebrul perimetru Neptun Deep, care va pompa primele gaze pe piață începând cu anul 2027 și va transforma țara noastră în cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Documentul integral poate fi consultat la finalul acestui articol.

Informațiile apar într-un document oficial care urmează să devină Hotărâre de Guvern. Astfel, statul pregătește să prelungească pentru 2 ani perioada de explorare prevăzută în acordul de concesiune a perimetrului offshore Neptun Deep încheiat cu OMV Petrom și Romgaz pentru ”posibile noi descoperiri” de gaze. Informația a fost prezentată prima oară de Profit.

În document se precizează că operațiunile de explorare nu vor afecta procesele de exploatare, care vor decurge după cum au fost deja stabilite, cu începerea producției și primele gaze scoase pe piață în 2027.

Neptun Deep
Neptun Deep, undă verde în instanță. Greenpeace merge la CEDO după ce a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată

Detaliile sunt prezentate în Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Actului adițional nr. 7/2025 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000.

Documentul a fost emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (fosta ANRE).

Conform Notei de fundamentare, prelungirea perioadei de explorare se impune în urma apariției unor ”situații care nu au putut fi prevăzute la încheierea acordului”.

OMV Petrom și Romgaz au cerut extinderea cu 2 ani a perioadei de explorare 

Autoritatea precizează că, ”în prezent în cadrul perimetrului XIX Neptun, în zona de ape de mare adâncime se află în curs de derulare

(i) perioada de explorare, pe parcursul căreia Titularii (OMV petrom și Romgaz – n.red.) au efectuat și continuă să efectueze lucrări care au implicat un nivel ridicat al investițiilor, depășind în mod semnificativ programele de lucrări asumate de către titulari cu privire la acest perimetru și

(ii) (ii) perioada de dezvoltare, având în vedere că în anul 2023, în baza documentației depuse de către Titulari la ANRM (în prezent ANRMPSG) au fost confirmate Planurile de dezvoltare pentru 2 zăcăminte comerciale Domino și Pelican Sud (denumit în continuare „Proiectul Neptun DEEP)”.

Faza curentă a perioadei de exploatare se va încheia în Noiembrie 2025 și Titularii au solicitat extinderea acesteia pe o perioada suplimentară de 2 ani pentru a putea finaliza în condiții de siguranță și eficientă operațiunile petroliere agreate a se desfășura în perioada de explorare.

Faza de dezvoltare a celor 2 zăcăminte comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud implică investiții masive în tehnologie de ultima generație, fiind necesară o perioada suficientă de timp și resurse tehnice și umane dedicate în vederea construirii infrastructurii subacvatice, forajului și echipării sondelor de dezvoltare, respectiv construirii și punerii în funcțiune a capacităților de producție offshore pentru exploatarea resurselor comerciale de gaze naturale.

Finalizarea acestor lucrări de dezvoltare este prioritară, fiind o condiție pentru asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel național și regional, în conformitate cu strategia economică a României 2025-2035 cu perspectiva anului 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/21.12.2024”.

Potrivit documentului, ”se impune extinderea fazei curente a perioadei de explorare pentru considerente care țin de siguranță și eficiență, inclusiv optimizarea resurselor tehnice și umane, evitarea operațiunilor simultane de foraj care ar spori riscurile operaționale, menținerea continuității activităților de foraj și minimizarea riscurilor de sănătate, siguranță, securitate și mediu (HSSE). Forajul celor zece sonde de exploatare pe structurile Domino și Pelican Sud este planificat a se încheia la finalul anului 2026”.

”Este de așteptat ca impactul financiar să fie pozitiv”

Autoritatea citată mai arată că ”în plus față de avantajele operaționale și de siguranță, securitate și mediu, o prelungire cu 2 ani a fazei de explorare în desfășurare ar asigura timp suficient pentru a finaliza studiile aprofundate post foraj, iar rezultatele vor fi utilizate pentru a maturiza mai multe perspective de foraj. Acest lucru va determina o mai bună înțelegere a opțiunilor de alegere a locațiilor de foraj pentru viitoarele sonde, în cadrul perimetrului XIX Neptun și în mai multă certitudine asupra evaluării comercialității posibilelor noi descoperiri”.

Statul precizează că este prea devreme pentru estimarea unui câștig financiar, ”însă este de așteptat ca impactul financiar să fie pozitiv, datorită aportului suplimentar la bugetul de stat reprezentat de impozitul pe profit, redevență petrolieră și impozitul pe producția internă a țițeiului și acciza pentru gazele naturale extrase, pe care urmează să le plătească Titularii Acordului Petrolier la bugetul general consolidat, după efectuarea operațiunilor petroliere de explorare și dezvoltare, în situația evidențierii unor noi zăcăminte de țiței și gaze naturale ce justifica punerea lor în dezvoltare comercială”.

România ar trebui să devină din 2027 cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, cele 100 de miliarde de metri cubi de gaze din perimetrul Neptun Deep urmând să aducă țării noastre venituri totale de 20 de miliarde de euro. Investiția se ridică la 4 miliarde de euro.

A început forajul în Marea Neagră. Vom deveni printre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană

