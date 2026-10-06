Cu un gust dulce-acrișor și aroma specifică prunelor afumate, rețeta era pregătită mai ales în perioadele de post și se servea, în mod tradițional, alături de turtă de mălai.

Ingrediente pentru mâncarea oltenească de prune uscate și afumate

Rețeta este una simplă și nu necesită multe ingrediente. Pentru preparat sunt necesare:

500 g de prune uscate și afumate

100-120 g de zahăr

2 linguri de făină

2 linguri de ulei

700-800 ml de apă

un praf de sare

Cum se prepară mâncarea oltenească de prune uscate și afumate

Prunele uscate și afumate sunt ingredientul principal al preparatului și îi dau aroma specifică. Acestea se pun într-o oală cu apă și se fierb până când încep să se înmoaie.

Între timp, se pregătește sosul. Făina se încorporează în cele două linguri de ulei, apoi se adaugă treptat din lichidul în care fierb prunele. Amestecul se omogenizează bine, pentru a evita formarea cocoloașelor.

Prunele se adaugă apoi în sos, împreună cu restul de apă, iar preparatul se lasă la foc potrivit până când fructele devin moi, iar sosul capătă o consistență mai groasă.

La final se adaugă zahărul și un praf de sare. Cantitatea de zahăr poate fi ajustată în funcție de cât de dulci sunt prunele. Preparatul este gata atunci când sosul este bine legat, iar gustul dulce se îmbină cu nota ușor acrișoară a prunelor și aroma lor afumată.

Mâncarea de prune poate fi consumată imediat după preparare, dar poate fi păstrată și pentru ziua următoare. Pe măsură ce se răcește și stă câteva ore, sosul se îngroașă și capătă o consistență mai densă.

Rețetă de turtă de mălai

În varianta tradițională, mâncarea de prune este servită alături de turtă de mălai. Mălaiul se pune la fiert în apă, obținând o compoziție asemănătoare păsatului. Se păstrează o cantitate mică din acest amestec pentru etapa finală. Peste mălaiul fiert se adaugă puțină făină.

Compoziția se amestecă bine până când devine suficient de fermă pentru a putea fi modelată, având o consistență asemănătoare aluatului de pâine.

După ce compoziția este omogenizată, se modelează turta și se așază într-o tavă. Deasupra se întinde o cantitate mică din păsatul păstrat anterior, care ajută la formarea crustei în timpul coacerii.

Turta se coace până când este bine pătrunsă și capătă o crustă ușor rumenită. După ce se răcește puțin, se taie în bucăți și se servește alături de mâncarea de prune.