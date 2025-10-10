Lupta pentru cele mai bune voci continuă, diseară, la Vocea României. Smiley: „Dacă nu vii la mine în echipă, eu mor”

Stiri Diverse
10-10-2025 | 11:26
Vocea Romaniei
protv.ro

Scena de la Vocea României se va transforma, din nou, într-un univers al emoțiilor și al momentelor vocale memorabile. Lupta antrenorilor pentru cele mai bune voci continuă diseară, de la 20:30, la PRO TV.

autor
Știrile PRO TV

„Cred că tu ai avut capacitatea ca prin vocea ta, în seara asta, să creezi imagini – este ceva absolut senzațional. Eu sunt muzician de nevoie și actor la bază. Dacă sunt la Vocea României de atât timp este că, pentru mine, show-ul ăsta a devenit într-adevăr o pasiune imensă. Eu cred în întâlniri, chiar îmi doresc foarte tare vocea ta. Te rog mult de tot să vii în echipa mea”, îi va spune Tudor unei concurente care va întoarce toate scaunele.

Tensiunea din platou va crește, însă, în momentul în care Smiley va folosi super-block-ul împotriva lui Tudor Chirilă: „Realmente, dacă nu vii la mine în echipă, eu mor. Cred că posibilitatea să câștigi Vocea României e foarte mare pentru tine, real”. Nici Irina Rimes nu se va lăsa mai prejos: „Eu sunt gata să mă bat pentru tine cu toate armele. Ești fenomenală.” Care va fi, însă, decizia ei, aflăm în doar câteva ore.

Vocea Romaniei Vocea Romaniei
Vocea Romaniei Vocea Romaniei
Vocea Romaniei Vocea Romaniei

Încă de la începutul ediției, unul dintre concurenți va avea o interpretare a unei piese de-ale lui Smiley care va aduce lacrimi și în rândul antrenorilor: „De multe ori, emoțiile ne blochează când suntem pe scenă și trebuie să cântăm. Ne gândim că trebuie să cântăm și bine, să nu ne lăsăm copleșiți de emoție, deși cel mai important lucru de învățat din muzică și existența noastră ca artiști este să ne lăsăm copleșiți de emoții pentru că asta e ce avem, de fapt, de dat înspre oameni. Ne-am întors pentru că te-am auzit plângând în timp ce cântai și ne-am mai întors ca să-l felicităm pe Smiley pentru capodopera asta de piesă. Asta e o capodoperă – Smiley, ești minunat”, va spune Theo.

Citește și
Vocea României
Vocea României a răsunat vineri seară în casele telespectatorilor și a fost lider absolut de audiență: „Ne-ați adus bucurie”

Doar câteva ore ne mai despart de momentul în care muzica ne va aduce împreună. De la 20:30 putem urmări o nouă ediție spectaculoasă Vocea României. Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

Sursa: Pro TV

Etichete: emisiune, Vocea României, concurenti,

Dată publicare: 10-10-2025 11:26

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Emoții puternice, alegeri dificile și concurenți care uimesc până la lacrimi, vineri, la Vocea României
Stiri Mondene
Emoții puternice, alegeri dificile și concurenți care uimesc până la lacrimi, vineri, la Vocea României

Diseară, de la 20:30, scena de la Vocea României se va transforma din nou într-un spectacol al emoțiilor și al vocilor puternice.

Vocea României a răsunat vineri seară în casele telespectatorilor și a fost lider absolut de audiență: „Ne-ați adus bucurie”
Stiri Mondene
Vocea României a răsunat vineri seară în casele telespectatorilor și a fost lider absolut de audiență: „Ne-ați adus bucurie”

Scena de la Vocea României a fost, din nou, inundată de emoție și voci puternice care au impresionat publicul și antrenorii, dar și pe cei de acasă.

Vocea României a fost lider absolut de audiență, vineri seară. „Aici se taie emoția cu cuțitul”
Stiri Mondene
Vocea României a fost lider absolut de audiență, vineri seară. „Aici se taie emoția cu cuțitul”

Vocea României le-a adus celor de acasă un show plin de emoție și surprize. Concurenți cu voci remarcabile au cucerit scena, antrenorii au intrat imediat în competiție pentru ei, iar vibrația din platou a ajuns dincolo de ecrane.

Recomandări
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Stiri externe
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump
Stiri externe
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Octombrie 2025

03:12:14

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28