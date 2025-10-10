Lupta pentru cele mai bune voci continuă, diseară, la Vocea României. Smiley: „Dacă nu vii la mine în echipă, eu mor”

Scena de la Vocea României se va transforma, din nou, într-un univers al emoțiilor și al momentelor vocale memorabile. Lupta antrenorilor pentru cele mai bune voci continuă diseară, de la 20:30, la PRO TV.

„Cred că tu ai avut capacitatea ca prin vocea ta, în seara asta, să creezi imagini – este ceva absolut senzațional. Eu sunt muzician de nevoie și actor la bază. Dacă sunt la Vocea României de atât timp este că, pentru mine, show-ul ăsta a devenit într-adevăr o pasiune imensă. Eu cred în întâlniri, chiar îmi doresc foarte tare vocea ta. Te rog mult de tot să vii în echipa mea”, îi va spune Tudor unei concurente care va întoarce toate scaunele.

Tensiunea din platou va crește, însă, în momentul în care Smiley va folosi super-block-ul împotriva lui Tudor Chirilă: „Realmente, dacă nu vii la mine în echipă, eu mor. Cred că posibilitatea să câștigi Vocea României e foarte mare pentru tine, real”. Nici Irina Rimes nu se va lăsa mai prejos: „Eu sunt gata să mă bat pentru tine cu toate armele. Ești fenomenală.” Care va fi, însă, decizia ei, aflăm în doar câteva ore.

Încă de la începutul ediției, unul dintre concurenți va avea o interpretare a unei piese de-ale lui Smiley care va aduce lacrimi și în rândul antrenorilor: „De multe ori, emoțiile ne blochează când suntem pe scenă și trebuie să cântăm. Ne gândim că trebuie să cântăm și bine, să nu ne lăsăm copleșiți de emoție, deși cel mai important lucru de învățat din muzică și existența noastră ca artiști este să ne lăsăm copleșiți de emoții pentru că asta e ce avem, de fapt, de dat înspre oameni. Ne-am întors pentru că te-am auzit plângând în timp ce cântai și ne-am mai întors ca să-l felicităm pe Smiley pentru capodopera asta de piesă. Asta e o capodoperă – Smiley, ești minunat”, va spune Theo.

Doar câteva ore ne mai despart de momentul în care muzica ne va aduce împreună. De la 20:30 putem urmări o nouă ediție spectaculoasă Vocea României. Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

