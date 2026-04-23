Femeia, ale cărei date personale nu au fost făcute publice, este din Changsha, provincia Hunan, din sudul Chinei, și lucrează la o companie de gustări picante. Povestea ei a devenit virală după ce a câștigat premiul neobișnuit la o tombolă organizată de firmă, potrivit South China Morning Post.

Tombola care a devenit virală

Fiul fondatorului a documentat extragerea pe contul său de social media, unde este cunoscut drept „Fiul Picant” și are peste 262.000 de urmăritori.

„Ați văzut vreodată un oraș în care plouă 82 din 90 de zile? Pentru a-i înveseli pe angajați, am pregătit o tombolă cu concediu de ploaie”, a spus Zhang într-un videoclip.

Premii neobișnuite pentru angajați

Imaginile arată apoi angajații care extrag, pe rând, bilete dintr-o cutie. O femeie a câștigat un uscător automat și s-a bucurat, deși i-a fost greu să îl transporte. Tombola a devenit virală pe fondul vremii ploioase din luna aprilie în sudul Chinei.

În provincii precum Hunan și Guangdong, ploile persistente și umiditatea ridicată fac deplasarea zilnică dificilă.

Ideea care a pornit totul

Fiul fondatorului a spus că i-a venit ideea după ce a auzit angajații plângându-se de dificultățile navetei pe ploaie. Premiile au inclus obiecte practice, precum cizme de ploaie și umbrele, dar și electrocasnice, precum uscătoare de păr, dezumidificatoare și uscătoare de rufe.

Printre recompensele mai creative s-au numărat „permise pentru întârziere la muncă” în zilele ploioase, subvenții pentru transport și marele premiu: șapte zile de concediu plătit pentru zilele cu ploaie.

Beneficii flexibile și reacții online

Cele șapte zile pot fi folosite flexibil, fie toate odată, fie împărțite în timp. Permisele pentru întârziere le permit angajaților să ajungă de două ori mai târziu la muncă în zilele ploioase, fără penalizări.

Toți angajații companiei, care numără peste 100 de persoane, ar fi câștigat premii.