Locul pe care se clasează România la exporturile de vin. „O producție destul de bună, atât calitativ, cât și cantitativ”

De sărbători vom avea pe mese vin mult și bun. Deși a fost un an dificil, producția de vin a României a crescut cu o treime față de anul trecut.

De altfel, țara noastră se numără printre puținele state europene care în 2025 au un plus în acest domeniu, iar exporturile au ajuns la cel mai ridicat nivel. Italia rămâne cel mai mare producător, urmată de Franța și Spania. România se clasează pe un onorant loc 6.

Bărbat: „Anul acesta avem mai mult vin, o prospețime foarte curată la vinurile albe cu o aciditate mai ridicată."

În această podgorie de la Aiud, județul Alba, din cele 15 soiuri cultivate, viticultorii au cules peste 170 de tone de struguri, față de 100 de tone anul trecut.

Milan Andras, viticultor: „Am avut o producție destul de bună atât calitativ, cât și cantitativ. Schimbarea climatică ne duce încet-încet spre cele roșii."

În primăvară au fost înghețuri târzii, însă vremea din toamnă a fost prielnică.

Robert Ionuț Băicoianu, Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă: „În 2025, lucrurile s-au mai echilibrat într-un fel. Au fost precipitații care au venit la timp, în conformitate cu perioadele de creștere și dezvoltare a viței de vie."

Acest viticultor din Ciumbrud a reușit să scoată o producție mai mare cu aproape 20% față de 2024, un an capricios din cauza secetei.

Sergiu Savu, viticultor: „Am avut o producție frumoasă, o aciditate frumoasă. Precipitațiile ne-au ajutat să avem suficient lichid în boabe."

Cu un consum de peste 20 litri, în medie, de persoană pe an, românii și-au diversificat gusturile în materie de vinuri.

Bărbat: „Doamnele sau domnișoarele preferă vinurile un pic mai dulci, de exemplu acest Traminer, iar celălalt segment, cât mai aromate, cât mai florale – în mare parte tinerii."

Corespondent PROTV: „Tot mai mulți români cer recomandări direct de la ospătari sau chiar de la somelierii restaurantelor. În cazul femeilor, este în creștere interesul pentru vinurile albe: fructate și aromate, în timp ce bărbații preferă în general vinurile roșii."

Herbert Szasz, somelier: „Lumea consumă tot mai mult struguri exotici, gen Syrah, Cabernet Franc, este un trend pe care se duce lumea acum."

Iar evoluția vinului românesc arată o revenire după un an agricol dificil. Exporturile au crescut.

Topul producătorilor de vin din Europa este dominat de Italia, Franța și Spania, care se luptă pentru primele locuri la nivel mondial. România ocupă un loc fruntaș, anul acesta clasându-se pe poziția a șasea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













