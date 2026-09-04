Corespondent Știrile PRO TV: „Urmează un weekend ca în plină vară pe litoral, cu 80 de mii de oaspeți în stațiuni, ne-au transmis operatorii în turism. Cele mai multe rezervări au fost făcute la hotelurile de trei și patru stele, în special la cele în regim all inclusive din Eforie, Mamaia și Neptun-Olimp. Restaurantele și terasele sunt deschise, atât în stațiuni, cât și în Portul Tomis din Constanța. Pe plaje încă se mai găsesc șezlonguri, iar tarifele sunt ceva mai mici, în condițiile în care a început și programul «Litoralul pentru Toți». Vremea în weekend va fi neașteptat de bună, iar de mâine dimineață, de la ora 10 și până seara, la ora 21, Dobrogea se va afla sub un cod galben de caniculă. Asta înseamnă maxime între 30 și 35 de grade și disconfort termic ridicat.”

Deși calendaristic este toamnă, pe litoral nu s-a încheiat sezonul. La amiază, plaja din nordul stațiunii Mamaia era aglomerată, ca în vârf de sezon. Copiii se bucurau de fiecare minut rămas din vacanță.

Reporter: „Ce avem aici?”

Copil: „O broască țestoasă. Am construit-o azi dimineață, acum urma să îi fac un pui.”

Reporter: „Cum e la mare?”

Bărbat: „Este frumos. De luni începe grădinița și am zis că ăsta ar fi ultimul weekend.”

Bărbat: „Am ales perioada pentru copil, mai mult. De luni, la școală, nu avem ce face.”

Femeie: „O să fie relax, deci plajă, baie dacă se mai poate. Apa e foarte caldă și chiar curată.”

Mai toate terasele și restaurantele sunt deschise.

Luiza Dumitrache, manager plajă: „Am scăzut tarifele cu aproximativ 30%. A fost destul de aglomerat. Noi ne-am gândit să strângem din plajă, dar le-am lăsat pe poziții. Vom rămâne deschiși până aproape de sfârșitul lunii septembrie.”

Corespondent Stirile PRO TV: „Apa mării are 23 de grade Celsius, iar turiștii care ajung zilele acestea pe litoral au condiții bune pentru o baie. Weekendul acesta vântul va sufla cu putere, așa că, înainte să intrați în apa mării, verificați steagul arborat de salvamari.”

Marinela Dulam, meteorolog: „O să avem o vreme în general frumoasă pe litoral, cu temperaturi undeva până la 30 de grade. În restul Dobrogei vor atinge și 35 de grade, izolat caniculară.”

Cazare litoral – luna septembrie

Mamaia

→3 stele – 181 lei/noapte/cazare în cameră dublă,

→4 stele – 255 lei/noapte/cazare în cameră dublă.

Eforie Nord

→3 stele – 138 lei/noapte/cazare în cameră dublă,

→4 stele – 439 lei/noapte, cu mic dejun/cameră dublă.

Neptun-Olimp

→3 stele – 168 lei/noapte/cameră dublă,

→4 stele – 420 lei/noapte/cameră dublă, cu mic dejun.

Sursa: Agenție de turism

De la începutul acestei luni este în vigoare și programul „Litoralul pentru Toți”, iar la agenții se găsesc și oferte last minute.

Camelia Ciurea, manager agenție de turism: „Credem că aproximativ 80 de mii de turiști, ținând cont de vremea frumoasă și de ultimul weekend înainte de începerea școlii. În continuare, cele mai căutate hoteluri sunt cele cu all inclusive, de trei și patru stele.”

Șezlongurile vor rămâne pe nisip până la sfârșitul acestei luni.