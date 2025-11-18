Miză în creștere la MasterChef. Publicul decide ce concurent din Top 10 câștigă Premiul de Popularitate de 10.000 de euro

Cei mai buni 10 concurenți din acest sezon au fost puși în fața uneia dintre cele mai importante misiuni: să gătească pentru vedetele PRO TV. Luni seară, cel mai iubit show de cooking din România a fost lider absolut de audiență!

Pentru prima oară în acest sezon, cei 10 concurenți au lucrat ca o singură echipă într-o probă care a celebrat 30 de ani de PRO TV. Atmosfera a fost specială: vedetele și concurenții au participat la un show ecvestru, iar emoțiile au fost la cote maxime.

Cosmina a mărturisit că prezența prezentatorilor pe care îi admiră de ani de zile este „intimidantă, dar incredibil de motivantă”, iar Ioana a spus că „nu mai știa unde să se uite”, copleșită de moment.

Recitalul susținut de Horia Brenciu a completat seara festivă, în timp ce primul fel de mâncare a primit aplauze la scenă deschisă. Andreea Esca a declarat: „Mi-a adus aminte de primul meu Crăciun în Franța. Foarte bun, mai venim!”.

În același timp, Sore a spus în glumă că ar fi vrut „să nu mănânce cineva de la masă, ca să mai prindă încă unul”. În bucătărie nu au lipsit tensiunile, însă până la final meniul pregătit a fost impecabil. Iar la finalul serii, chefii au decis ca niciunul dintre cei 10 concurenți să nu părăsească emisiunea.

Ediția specială MasterChef difuzată aseară a fost lider absolut de audiență. În intervalul 20:29 – 23:03, PRO TV a înregistrat 6,4 puncte de audiență și 21,4% cotă de piață, pe segmentul de public comercial Național, format din persoane cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,4 rating și 18,1% share.

În această seară, concurenții vor reveni în bucătăria MasterChef când Gina Pistol îi va pune în fața unei probe care îi va obliga să lucreze în echipă, legați cu o panglică de colegul de banc.

Deși vor fi nevoiți să facă fiecare pas împreună și vor depinde de mișcările celuilalt, la final chefii vor judeca preparatele individual. Cum se vor descurca și ce preparat simplu, de la testul sub presiune, va trimite un concurent acasă, vedem de la ora 20:30, la PRO TV. Show-ul este disponibil și pe VOYO.

Publicul decide Premiul de Popularitate!

În acest an, concurenții din top 10 MasterChef intră într-o nouă competiție: lupta pentru Premiul de Popularitate, în valoare de 10.000 de euro. Publicul este cel care decide câștigătorul, prin vot online pe votmasterchef.protv.ro.

Odată votat concurentul preferat din acest sezon, telespectatorii intră automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 șorțuri MasterChef semnate de Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu, Chef Cătălin Scărlătescu, dar și de concurentul preferat.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

