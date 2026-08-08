Pragul de un milion de pasageri a fost atins la aproximativ trei ani de la inaugurarea aeroportului, pe 15 iunie 2023, și marchează o etapă importantă în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din Brașov.

„Este fără îndoială o realizare extraordinară, care confirmă ritmul susținut de dezvoltare și potențialul extraordinar al acestui proiect strategic”, a transmis Adrian Ioan Veștea.

Evoluția traficului de pasageri a fost una accelerată. „După inaugurarea din 15 iunie 2023 am avut:

* pasagerul 10.000 în 18 iulie 2023,

* pasagerul 100.000 în 10 martie 2024,

* pasagerul 500.000 la 1 septembrie 2025

* şi astăzi, pasagerul 1.000.000!”

Traficul de pasageri a crescut puternic în 2026

Aeroportul Brașov a înregistrat creșteri consistente ale traficului în acest an. În luna mai au fost înregistrați peste 49.200 de pasageri, în iunie numărul acestora a depășit 59.100, iar în iulie a ajuns la peste 64.700 de pasageri.

Dezvoltarea traficului este susținută în principal de extinderea numărului de destinații disponibile pentru pasagerii din Brașov și din regiune.

Compania Wizz Air asigură în prezent zboruri directe de la Brașov către 10 destinații din cinci țări: Londra, Dortmund, Memmingen, Nürnberg, Roma, Milano, Napoli, Budapesta, Varșovia și Katowice.

Lista destinațiilor urmează să fie extinsă în luna noiembrie, când este programată inaugurarea cursei către Valencia.

Zborurile charter, un aport important la traficul aeroportului

La creșterea numărului de pasageri au contribuit și cursele charter operate către destinații turistice din Turcia, Grecia, Egipt și Tunisia.

Printre acestea se numără Antalya, Creta, Hurghada și Monastir, destinații care au atras un număr important de pasageri în sezonul estival.