Furnicile nu se numără printre cele 10 specii de insecte aprobate pentru consum uman de legislația sud-coreeană. Pe lista insectelor permise se află, printre altele, lăcustele, greierii și alte specii autorizate. Procurorii au cerut luni și amendarea restaurantului, care deține două stele Michelin, cu 20 de milioane de woni sud-coreeni (13.510 dolari sau 10.100 de lire sterline), potrivit BBC.

Patronul a recunoscut că a servit furnici, însă a susținut că acestea erau folosite doar într-o „mică parte” a meniului de degustare cu 15 feluri, ca topping pentru sorbeturi, iar clienții erau informați că puteau alege și alte ingrediente.

Autoritățile au descoperit cazul după fotografiile postate de clienți

Cazul a ieșit la iveală după ce inspectorii Ministerului pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor au descoperit recenzii publicate online de clienți, însoțite de fotografii cu preparate presărate cu furnici. Anchetatorii estimează că aproximativ 49.000 de furnici, importate din Statele Unite și Thailanda, au fost folosite în mai multe preparate pe parcursul a patru ani.

Autoritățile sanitare au constatat, de asemenea, că furnicile utilizate „conțineau de până la 55 de ori mai multe metale grele decât insectele comestibile obișnuite”, potrivit publicației The Chosun Daily. În Coreea de Sud, autoritățile analizează mai multe criterii înainte de a aproba o insectă pentru consum alimentar. Printre acestea se numără siguranța alimentară, riscurile pentru sănătate, toxicitatea, valoarea nutritivă și posibilitatea ca insectele să fie crescute și procesate în condiții igienice.

Patronul invocă exemple din alte țări

În apărarea sa, patronul restaurantului a susținut că doar 60% dintre clienți au ales să încerce furnicile, în timp ce restului li s-au oferit alternative, precum oțet fermentat și flori comestibile. Acesta a adăugat că restaurante din alte țări, precum Australia, Danemarca și Regatul Unit, folosesc, de asemenea, furnici ca ingredient. Documentele instanței nu dezvăluie numele restaurantului sau al proprietarului.

În Coreea de Sud există zece restaurante cu două stele Michelin, toate situate în capitala Seul. Ghidul Michelin acordă până la trei stele restaurantelor, în funcție de calitatea ingredientelor, armonia aromelor, tehnica de gătit, personalitatea bucătarului și consecvența preparatelor. Două stele sunt acordate restaurantelor care oferă „o bucătărie excelentă” și care „merită un ocol”, potrivit criteriilor Michelin.

Instanța urmează să pronunțe verdictul pe 2 septembrie.

Furnicile sunt consumate și, în unele cazuri, considerate o delicatesă în mai multe culturi din Asia, Africa și America Latină. Furnicile țesătoare și ouăle lor sunt folosite în bucătăria thailandeză și cambodgiană, iar în Columbia furnicile-regină sunt considerate la fel de prețioase precum caviarul.