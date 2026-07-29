Acestea solicită din nou, într-o scrisoare deschisă, tuturor partidelor parlamentare să respingă proiectul Legii salarizării unitare dat publicității, „care este injust”, și reluarea elaborării unui alt proiect al Legii salarizării unitare prin dialog social real, după instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline pentru negociere, potrivit Agerpres.

„Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național, Confederația Națională Sindicală «Cartel ALFA», Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România «Frăția», Blocul Național Sindical, Confederația Sindicatelor Democratice din România și Confederația Sindicală Națională «Meridian» susțin revendicările legitime și acțiunile de protest organizate de federațiile sindicale din domeniul sănătății, dar și ale tuturor federațiilor sindicale din toate familiile bugetare. Nemulțumirile exprimate de angajații din sănătate și din celelalte familii ocupaționale din sectorul public sunt consecința directă a modului defectuos în care a fost construit actualul proiect al Legii salarizării unitare, un proiect care, în forma sa actuală, nu răspunde principiilor de echitate, predictibilitate și justiție socială pe care ar trebui să le garanteze orice reformă salarială într-un stat european. România are nevoie de o Lege a salarizării care să recompenseze munca, competența, responsabilitatea și performanța profesională, nu de un act normativ care perpetuează inechități, comprimă grilele de salarizare, diminuează diferențele dintre funcțiile cu niveluri diferite de responsabilitate și descurajează dezvoltarea profesională, mărind, însă, substanțial diferența dintre funcțiile de execuție și cele de decizie, mai ales decizii politice”, se arată în document.

Ierarhizări neconforme și privilegii pentru funcțiile de demnitate publică

Potrivit sursei citate, printre cele mai grave deficiențe ale actualului proiect al Legii salarizării se numără existența unor ierarhizări neconforme în cadrul aceleiași familii ocupaționale, dar și între funcții aparținând unor grile diferite. Aceste funcții, ce presupun un nivel ridicat de calificare și responsabilitate, sunt încadrate pe grila de asistență socială, cu coeficienți inferiori unor funcții necalificate încadrate pe alte grile de salarizare.

De asemenea, proiectul creează o injustiție socială evidentă, întrucât pentru funcțiile de demnitate publică sunt prevăzute majorări salariale etapizate în următorii patru ani, indiferent de evoluția valorii de referință, în timp ce salariile majorității lucrătorilor rămân dependente de un mecanism incert, în condițiile în care punctul de referință poate chiar să scadă în anii următori, ceea ce contravine principiului predictibilității și securității veniturilor salariale.

„Baza de referință utilizată de proiect nu este salariul minim pe economie garantat în plată, ceea ce face ca legea să devină rapid depășită. În condițiile unei evoluții diferențiate a salariului minim față de punctul de referință, funcțiile aflate la baza grilelor de salarizare se vor aplatiza într-un interval foarte scurt de timp, anulând orice ierarhizare echitabilă și stimulare a calificării. Deci, baza 1 trebuie să fie salariul minim garantat în plată”, transmit sindicaliștii.

În plus, proiectul prevede diferențe salariale tranzitorii, ceea ce va conduce la consecințe negative pentru lucrători.

Sindicatele cer respingerea proiectului și reluarea negocierilor

„Considerăm inadmisibil ca o lege cu impact asupra a peste 1,3 milioane de lucrători din sectorul public să fie tratată cu o asemenea lipsă de responsabilitate. Deși elaborarea noii Legi a salarizării trebuia finalizată încă din vara anului 2023, Guvernul actual, demis, încearcă acum să forțeze adoptarea acesteia în mai puțin de o lună. O astfel de abordare transformă dialogul social într-un simulacru și privează partenerii sociali și Parlamentul de timpul necesar pentru analizarea și corectarea unor deficiențe cu efecte negative pe termen lung asupra întregului sistem de salarizare. Aceste deficiențe demonstrează că proiectul nu răspunde obiectivului declarat de construire a unui sistem de salarizare unitar, echitabil și predictibil. Dimpotrivă, acesta perpetuează și chiar amplifică discrepanțele existente între diferite categorii de personal și introduce privilegii nejustificate pentru anumite funcții”, se menționează în scrisoarea deschisă.

În actualul context politic și instituțional, confederațiile sindicale consideră că promovarea unei reforme de asemenea amploare de un Guvern demis, „lipsit de legitimitatea și autoritatea politică necesare asumării unei reforme structurale”, reprezintă o gravă eroare.

„O lege care va produce efecte asupra a peste 1,3 milioane de lucrători din sectorul public și asupra echilibrului bugetar al României pentru următorii 5 ani nu poate fi adoptată în grabă și fără un dialog social autentic. Solicităm tuturor partidelor parlamentare să nu voteze actualul proiect al Legii salarizării unitare! Adoptarea unei legi care nu beneficiază de susținerea partenerilor sociali și care este respinsă de majoritatea categoriilor profesionale din sectorul public va accentua tensiunile sociale, va genera un val de litigii și va compromite încrederea în procesul de reformă a salarizării din sectorul public. Confederațiile sindicale semnatare își mențin angajamentul de a participa la un proces de negociere real, transparent și responsabil pentru un nou proiect al Legii salarizării unitare, în cadrul unui dialog social autentic, acest lucru fiind posibil după învestirea unui Guvern cu puteri depline”, susțin acestea.