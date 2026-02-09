Aproape 40% dintre directorii executivi de top intenționează să investească masiv în roboți umanoizi în următorii doi ani, iar până la finalul deceniului aceștia ar putea depăși performanța umană în anumite sarcini industriale, arată un studiu realizat de compania internațională de consultanță în management Horváth.

Roboții umanoizi intră în producția de serie

Studiul „Redefining Operations with Humanoid Robots” estimează că aproximativ un milion de roboți umanoizi vor deveni operaționali în fabricile din China și SUA în următorii cinci ani, lucrând alături de angajați umani. Primele producții de serie sunt așteptate din 2026, iar până în 2030 vor apărea roboți multifuncționali capabili să execute o gamă largă de sarcini în medii industriale și logistice.

Potrivit cercetării, 39% dintre directorii executivi (CxO) planifică investiții semnificative în dezvoltarea și testarea acestor sisteme în următorii 1–2 ani.

Costuri mai mici și eficiență ridicată

În prezent, costul estimat al unui robot umanoid industrial este de aproximativ 80.000 de dolari, însă acesta ar putea scădea la circa 55.000 de dolari odată cu producția de serie. Specialiștii estimează că investiția s-ar putea amortiza în mai puțin de doi ani, în condiții de utilizare intensivă.

Roboții pot funcționa aproape continuu, acumulând peste 5.800 de ore de muncă anual, comparativ cu aproximativ 1.700 de ore în cazul unui angajat uman. În plus, eficiența lor ar putea fi de peste 3,5 ori mai mare, iar calitatea execuției aproape dublă, potrivit estimărilor studiului.

Domenii de utilizare și evoluții tehnologice

Primele industrii vizate pentru adopția pe scară largă sunt logistica și producția, unde procesele standardizate permit integrarea rapidă. În sectorul auto, roboții umanoizi ar putea prelua activități precum manipularea materialelor, inspecțiile de calitate, mentenanța, sortarea și ambalarea.

Pe termen lung, după 2035, tehnologia ar putea permite roboților să depășească performanța umană în majoritatea sarcinilor cotidiene. Autonomia extinsă a bateriilor, capacitatea de autoîncărcare și autodiagnosticare, precum și abilitățile avansate de comunicare și învățare prin senzori tactili ar putea deschide inclusiv domenii precum îngrijirea persoanelor vârstnice.

Impactul pe piață

Autorii studiului atrag atenția că succesul implementării nu depinde doar de tehnologie, ci și de adaptările organizaționale necesare: de la modele operaționale și arhitecturi IT, până la dezvoltarea competențelor interne și acceptarea colaborării om-robot.

„Roboții umanoizi nu mai reprezintă un concept futurist, ci o soluție concretă pentru creșterea productivității și reducerea costurilor operaționale. Companiile care își definesc din timp o strategie clară vor avea un avantaj competitiv semnificativ”, a declarat Maria Boldor, Partner și Managing Director Horváth România.

Studiul se bazează pe interviuri cu peste 70 de executivi din companii internaționale de producție, cu accent pe piețele europene vorbitoare de limbă germană, și estimează rate anuale compuse de creștere ale pieței între 20% și 70%, cu China și SUA în rol de lideri globali.