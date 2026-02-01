Micile mașinării au căpătat formă cu ajutorul unor piese de plastic, puse în mișcare de circuite gândite în totalitate de copii.



Competiția a avut ca temă arheologia și patrimoniul. Așa că micii oameni de știință, ingineri și designeri și-au pus creativitatea la încercare, astfel încât roboții să îndeplinească sarcini specifice domeniului. Și să arate ca un utilaj în toată regula.



Sara – echipa XEO Academy Alba Iulia: "Cu ajutorul acestui robot echipa de arheologi reușește să extragă din pământ niște artefacte, fără a le distruge. L-am construit cu piese lego, piese tehnice, ne-am folosit de un scripiţe."



O echipă din Timișoara a gândit un robot care poate să pătrundă în peșteri, de unde să extragă artefacte.



Andrei – echipa Brainery RoboSchool: "Acest robot nu călătorește pe planete, ci prin peșteri, locuri greu acesibile unde oamenii ori nu pot intra, ori pot intra, dar distrug artefactele ce există înuntru”.



Iasmina Glisa – mentor al echipei Brainery RoboSchool Timișoara: "copiii noștri l-au construit de la zero, fără nicio instrucțiune. Le dezvoltă cunoștințele în acest domeniu tehnic, lucrează în echipă, învață să colaboreze unul cu celălalt."



Alții s-au concentrat pe patrimoniu și pe dezvoltarea turismului. Această echipă, spre exemplu, a ales să construiască un roboțel la scară mică, ce îndeplinește sarciniile unei sănii de vară.



David – Clubul Copiilor Activi Râmnicu Vâlcea: "Pista de bob am reprezentat-o ca un traseu de ozobot, cu un roboțel mic care poate să urmărească liniile negre și cu diferite coduri de culoare”.



Competiția e menită să le dezvolte copiilor creativitatea, abilitățile de comunicare și de lucru în echipă.



Oana Mesea - Clubul Copiilor Activi Râmnicu Vâlcea: "Ne place tema sezonului, arheologie și am zis să scoatem artefactele din Vâlcea la lumină, și am ales să venim cu un proiect de inovare despre pista de bobo de pe Capela”.



Fiecare mașinărie a avut 3 minute la dispoziție să-și demonstreze scopul.



Alex Stan – Team XEO: ”Niște roboți micuți de lego, preprogramați, adică nu îi controlează nimeni se mișcă autonom trebuie să facă 15 misiuni pe teren”.



La concurs au participat 21 de echipe de elevi din 5 județe.







