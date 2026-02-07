Roboți, televizoare, ochelari care privesc spre viitor ori laptopul care-și extinde ecranul.

E greu să vezi inovația în tot zgomotul târgului. Când dai din coate să pui mâna pe cele mai mari inovații. O idee nebună transformată în produs. Definiția este oricum subiectivă.

Și primul răspuns este Samsung Galaxy Trifold, căci este wow, util și ușor de folosit. Este mic potențialul de adopție, dar știm sigur că ecranul, sub o altă formă, poate apărea pe o mulțime de alte gadgeturi.

Corespondent PROTV: „În spatele acelui ecran stă un telefon care poate ajunge la 10 inch, ca tableta de aici. Este gândit pentru productivitate în primul rând, dar eu nu mă pot gândi la altceva decât la entertainment, filme, seriale, Premier League, jocuri, pe un telefon... Ajută și interfața, gândită ca pentru o tabletă, ecranul este foarte luminos. Acolo unde ecranul se îndoaie se simte sau se vede foarte puțin. Când este deschis este foarte subțire, are în jur de 4 mm, iar atunci când este închis te și anunță când nu-l închizi bine, tocmai ca să nu îl strici.”

Costă 2.500 de dolari pentru Coreea de Sud și Statele Unite ale Americii. Deocamdată, vândut doar în cantități limitate, iar asta ne arată că Samsung ar putea vinde telefonul în pierdere.

Noile unelte digitale schimbă producția

Ne mutăm mai departe la un alt produs interesant. Această imprimantă de la Eufy scoate texturi, cu tehnologie UV. Poate printa carton ori alte materiale tari, apoi selectezi textura. Vrei un tablou atipic? O husă de telefon unică, niște pahare ori căni personalizate.

Spencer Walz – Eufy: „Poate imprima pe aproape orice tip de material. Aș spune că singurul lucru pe care nu imprimă este materialul textil. Consumatorul țintă este, tehnic vorbind, categoria makers, care e destul de largă, pentru că poate include oameni care își fac propriile produse, propria marfă pe care apoi o vând sau poate merge până la cealaltă extremă, precum cineva cu care am vorbit ieri, care produce echipamente medicale și are nevoie de ceva avansat pentru etichetare și pentru partea cosmetică a echipamentelor lor.”

CNC-ul este un fel de imprimantă 3D, doar că în loc să adauge material strat cu strat, face exact invers, taie dintr-un bloc solid. În program îi spui ce ai nevoie, alegi materialul: lemn, metal, plastic, iar mașina sculptează milimetric.

Până acum așa ceva costa cât o mașină scumpă. Acum? Poți să ai unul pe birou. Ți s-a rupt mânerul de la frigider? Îl faci. Vrei o carcasă custom pentru telecomandă? Gata în câteva ore. Industria folosește CNC-uri uriașe de zeci de ani pentru piese de avion sau mașini.

Corespondent PROTV: „Vedeta acestui CES este acest robot aspirator care poate să urce scările, poate spăla treaptă cu treaptă. Este impresionantă lejeritatea cu care poate să urce scările. Are două brațe telescopice cu roți și poate să-ți țină echilibrul, dar să și coboare astfel de rampe. Problema lor era că puteau face curățenie doar pe plan 2D, nu puteau să urce nivelul.”

Corespondent PROTV: „Aș vrea să trec aici și acești ochelari de la Rokid. Cele mai noi tehnologii încearcă să combine realitățile, iar modelul pe care l-am testat aici vine cu un asistent cu care poți să comunici. El și înțelege ce este în jurul nostru, dar poate să și traducă instant, să ajute persoanele cu deficiențe de auz cu subtitrări în timp real, ba chiar și prompter.”

Corespondent PROTV: „De câte ori nu lucrezi pe laptop și îți dorești să ai un ecran mai mare. De acum este posibil. Acest laptop are un ecran OLED care se poate extinde până la 24 de inch de la 16. Și dintr-o dată ai mai mult ecran cu care poți să lucrezi sau îl poți folosi inclusiv pentru jocuri.”