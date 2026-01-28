Ianuarie este o perioadă de vârf pentru rezervarea escapadelor, pe măsură ce oamenii caută o schimbare de peisaj, dar găsirea hotelului perfect poate fi complicată, iar prețurile diferă mult de la un site la altul. Experții în turism au dezvăluit că aplicarea acestui truc poate reduce costul cu aproximativ 20%, potrivit Express.

Prețuri diferite în funcție de dispozitiv

Experții de la site-ul ”Which?” au explicat că platforme populare precum Booking.com, Expedia sau Hotels.com percep adesea prețuri mai mari dacă rezervi de pe un computer comparativ cu un telefon mobil. Folosirea telefonului pentru rezervare poate aduce economii de până la 20%.

„Tot mai multe site-uri oferă oferte exclusive pentru mobil la anumite cazări, pentru a încuraja rezervările imediate”, a explicat specialistul.

Testele lor au arătat rezultate concrete: aplicând acest truc, au economisit 270 de lire pentru două nopți într-un apartament din Amsterdam și 60 de lire pentru un weekend la Edinburgh.

Ștergerea cookie-urilor – un alt truc eficient

Un alt sfat util este să ștergi cookie-urile și memoria cache sau să folosești o fereastră privată atunci când cauți din nou același hotel. Prețurile afișate pot fi mai mari dacă site-ul știe că ești interesat de acel hotel, deoarece folosesc algoritmi de prețuri dinamice.

Ștergerea cache-ului și a cookie-urilor îți oferă un „start curat”, permițând accesul la prețuri reale, neinfluențate de vizitele anterioare. Totodată, ziua rezervării contează: marțea sunt, de regulă, cele mai mici tarife, iar călătoriile planificate între duminică și joi evită majorările specifice weekendului.

