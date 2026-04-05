Armele au fost trimise prin intermediul kurzilor, a precizat el. "Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Şi cred că (armele) au rămas la kurzi", a spus Trump.

Este prima dată când el recunoaşte public că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, după ce în ultimele luni a denunţat represiunea dură exercitată de regimul iranian împotriva manifestanţilor.

Potrivit ziarului Washington Post, Trump le-a cerut kurzilor, o minoritate care se opune guvernului iranian, să se alăture SUA şi Israelului în încercarea de a obţine o schimbare de regim politic la Teheran.

"Ne-a spus că kurzii trebuie să-şi aleagă tabăra în această luptă: fie cu SUA şi Israel, fie cu Iranul", a spus despre Trump un oficial citat de acest ziar, cu solicitarea de a i se păstra anonimatul.Valul de proteste violente a fost declanşat în decembrie şi a continuat în ianuarie, declanşatorul fiind criza economică prin care trece Iranul.

Protestele au fost în cele din urmă reprimate brutal, cu un bilanţ oficial al victimelor de 3.117 decese, atât manifestanţi cât şi membri ai forţelor de ordine. Conform unor ONG-uri, acest bilanţ ar fi mult mai mare, şi de asemenea zeci de mii de manifestanţi ar fi fost arestaţi.

Regimul ayatollahilor a reuşit astfel să păstreze puterea. Prin urmare, SUA şi Israelul au lansat pe 28 februarie campania de bombardamente asupra Iranului. În pofida decimării conducerii politice şi militare a ţării în urma atacurilor aeriene, regimul de la Teheran continuă represaliile cu drone şi rachete asupra Israelului şi intereselor americane din zonă şi nu dă semne că ar pierde puterea astfel încât să facă loc unui regim favorabil intereselor SUA şi Israelului pentru controlul politic şi asupra resurselor.