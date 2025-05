Clasamentul mondial al libertății presei, în 2025: Presa din România este mai liberă decât cea din SUA

Presa din România este în continuare mai liberă decât cea din Statele Unite ale Americii, potrivit Indexului mondial al libertății presei pentru 2025, întocmit de către organizația Reporteri fără Frontieră (RSF).

Conform clasamentului realizat de către prestigiosul grup francez, România a căzut cu 6 locuri, până pe poziția 55 în indexul mondial al libertății presei. Chiar și așa, însă, presa din România tot este mai liberă decât cea din SUA, situată pe locul 57 în lume.

RSF

Etalonul mondial al democrației și libertății de exprimare, Statele Unite ale Americii, este depășit în acest moment de țări precum Gabon, Mauritania, Liberia sau Sierra Leone, toate cu o presă mai liberă decât cea americană.

Iar state ca Moldova sau Armenia, care se confruntă cu amenințări existențiale dinspre Rusia, au o presă cu mult mai liberă decât cea din SUA, potrivit aceluiași index mondial realizat de Reporteri fără Frontieră.

Deteriorarea libertății presei din SUA vine pe fondul atacurilor vehemente lansate încontinuu dinspre administrația Trump, în special prin vicepreședintele JD Vance, cu privire la libertatea de exprimare și democrația din România. Alegațiile vicepreședintelui unei țări cu o presă mai slabă decât a României au constituit principalul motiv invocat de discursul electoral al extremiștilor suveraniști și pro-ruși din țara noastră.

RSF

SUA au coborât pe locul 57 în Indexul mondial al libertății presei 2025, publicat vineri de grupul pentru drepturile mass-media Reporters Without Borders (RSF) din Paris, scrie și France 24.

”Deterioare alarmantă a libertății presei” în SUA

Indicatorul anual a pus libertatea presei la nivel global la un „minim fără precedent”, declanșat în mare parte de presiunea economică și vorbește despre „o deteriorare alarmantă a libertății presei” în Statele Unite sub președintele Donald Trump.

Reporters Without Borders, cu sediul la Paris, care urmărește libertatea presei în ultimii 23 de ani, a declarat că indicele său principal a scăzut la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.

„Pentru prima dată în istoria indexului, condițiile pentru practicarea jurnalismului sunt sărace în jumătate din țările lumii și satisfăcătoare în mai puțin de una din patru”, a concluzionat analiza anuală a libertății presei la nivel global, realizată de organizație.

Directorul editorial al RSF, Anne Bocande, a subliniat rolul presiunilor economice în subminarea raportării bazate pe fapte, multe magazine independente fiind nevoite să închidă din cauza dificultăților de finanțare.

Deși cheltuielile pentru publicitate online erau în continuare în creștere – atingând 247,3 miliarde de dolari în 2024, potrivit RSF – o pondere în creștere este capturată de giganții online Facebook, Google sau Amazon și nu de companiile media.

„Când jurnaliştii sunt sărăciţi, ei nu mai au mijloacele de a rezista duşmanilor presei – cei care susţin dezinformarea şi propaganda”, a spus Bocande într-un comunicat.

RSF a subliniat modul în care Trump a înrăutățit condițiile dificile prin eliminarea sprijinului financiar al SUA pentru radiodifuzori susținuți de stat, cum ar fi Voice of America și Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), precum și ajutorul extern al SUA pentru dezvoltare care a ajutat instituțiile media de peste mări.

Mari părți din SUA sunt acum ”deșerturi de știri”

După o scădere de 11 locuri în 2024, Statele Unite au scăzut încă două până la locul 57 în Indexul mondial al libertății presei din 2025, unul în urma Sierra Leone, țară din Africa de vest distrusă de război.

Clasamentul, calculat în funcție de numărul de incidente violente care au implicat jurnaliști și alte date compilate de experți, are în frunte Norvegia cea bogată în petrol pentru al nouălea an consecutiv. Estonia și Olanda ocupă locurile doi și, respectiv, al treilea.

„În Statele Unite, cel de-al doilea mandat de președinte al lui Donald Trump a dus la o deteriorare alarmantă a libertății presei, indicând o schimbare autoritară în guvern”, a spus RSF.

RSF

„Administrația sa a înarmat instituțiile, a redus sprijinul pentru mass-media independentă și a ignorat jurnaliștii”.

Mari părți ale Statelor Unite sunt acum „deșerturi de știri”, consideră RSF.

Trump a anunțat miercuri că are în vedere o acțiune în justiție împotriva The New York Times, în ultimul său atac asupra unui mijloc de presă.

De asemenea, dă în judecată grupul media Paramount pentru un interviu pre-electoral de anul trecut cu rivalul său democrat Kamala Harris pe canalul CBS.

Trump susține că a fost editat pentru a elimina un răspuns jenant, deși mulți analiști juridici consideră cazul ca nefondat și probabil urmează să fie respins datorită protecției constituționale a libertății presei.

Crește numărul amenințărilor la adresa jurnaliștilor americani

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), un organ de supraveghere a presei, a avertizat, de asemenea, că libertatea presei în Statele Unite este în scădere și a îndemnat redacțiile să formeze un front unit împotriva „creșterii amenințărilor” cu care se confruntă.

Alte țări care au suferit scăderi majore ale libertății presei în ultimul an includ Argentina (în scădere cu 21 de locuri până pe locul 87) sub aliatul de dreapta al lui Trump, Javier Milei, și Tunisia (în scădere cu 11 locuri până pe locul 129).

RSF a subliniat din nou situația jurnaliştilor palestinieni care încearcă să raporteze despre bombardamentul devastator al Israelului asupra Gaza.

„În Gaza, armata israeliană a distrus redacții, a ucis aproape 200 de jurnaliști și a impus o blocare totală a fâșiei timp de peste 18 luni”, se arată în comunicat.

Între timp, Israelul a scăzut cu încă 11 locuri, pe locul 112 și „continuă să-și reprime propria mass-media de știri”.

