Începând cu 26 ianuarie 2026, contextul astral suferă o modificare importantă. Neptun, planeta responsabilă cu visele și idealurile, părăsește zodia Pești după o vizită de 14 ani și intră în semnul plin de energie al Berbecului. Acest registru astral schimbă complet regulile: dacă până acum visarea era pasivă, de acum înainte nativii tuturor zodiilor sunt impulsionați să lupte activ pentru ceea ce își doresc. Este un moment în care viziunile interioare prind forță și se transformă în realitate prin fapte concrete.

Tranzitul lui Neptun în Berbec este unul istoric, având în vedere că Neptun revine în Berbec după 165 de ani.

Până în anul 2039, această influență va scoate la lumină o dorință aprinsă de a apăra convingerile personale și de a găsi căi practice prin care imaginația să fie ancorată în lumea fizică.

Cum influențează Neptun în Berbec fiecare semn zodiacal

Berbec / Ascendent în Berbec

Cu Neptun în semnul lor, pentru Berbeci urmează o etapă de reinventare totală. Modul în care se afișează în lume se schimbă, aceștia dorindu-și ca ceilalți să le descopere și latura sensibilă, nu doar pe cea autoritară. Deși pot trece prin momente de confuzie, intuiția le va fi cel mai bun ghid.

Taur / Ascendent în Taur

Nativii Taur încep să pună preț pe liniștea sufletească și pe timpul petrecut în izolare odată cu intrarea lui Neptun în Berbec. Urmează o perioadă de vindecare, în care realizează că pacea interioară este mult mai valoroasă decât orice bun material, primind des semne de la Univers despre drumul corect.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Cu Neptun în Berbec, Gemenii își triază riguros anturajul în următorii ani. Nativii se vor simți atrași de grupuri care vor să schimbe lumea în bine, implicându-se în proiecte umanitare. Chiar dacă unele prietenii vechi se destramă, locul lor va fi luat de oameni care le susțin creativitatea.

Rac / Ascendent în Rac

În planul profesional, nativii Rac vor simți nevoia ca munca lor să aibă un scop mai înalt odată cu intrarea lui Neptun în Berbec. Nativii își vor dori cariere care să le reflecte valorile morale și vor căuta succesul prin proiecte care ajută comunitatea, chiar dacă uneori drumul pare nesigur sau plin de întrebări.

Leu / Ascendent în Leu

Nativii Leu trec printr-o schimbare de mentalitate, odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, căutând sensuri mai adânci ale existenței. Leii vor fi dornici să exploreze lumea prin călătorii sau studii noi care să le lărgească orizontul, înțelegând că viața este un proces continuu de învățare și evoluție spirituală.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Nativii Fecioară învață să lase garda jos și să aibă mai multă încredere în cei dragi. Transformările emoționale prin care trec îi învață pe nativii Fecioară că vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci o forță care îi ajută să depășească orice obstacol, inclusiv pe cele financiare.

Balanță / Ascendent în Balanță

Relațiile devin oglindă pentru Balanțe odată cu intrarea lui Neptun în Berbec. Nativii vor cauta parteneriate autentice, bazate pe o înțelegere profundă și empatie. Provocarea lor va fi să nu îi mai pună pe ceilalți pe un piedestal și să clădească legături care să fie ancorate în realitate, nu doar în dorințe.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Rutina zilnică și sănătatea sunt domeniile unde nativii Scorpion vor căuta mai mult echilibru, odată cu intrarea lui Neptun în Berbec. Scorpionii vor dori un mediu de lucru armonios și vor învăța să își gestioneze energia astfel încât să nu se mai suprasolicite, punând preț pe starea de bine.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru Săgetători, odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, creativitatea revine în prim-plan. Aceștia se reîntorc la preocupări uitate și lasă pasiunea să le ghideze viața romantică. Relația cu copiii devine mai caldă, fiind bazată pe un instinct puternic și pe bucuria de a trăi clipa.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Atenția nativilor Capricorn, odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, se mută către cămin, pe care vor să îl transforme într-o loc în care să petreacă clipe liniștite. Capricornii vor căuta să se împace cu trecutul și să întărească legăturile cu rudele, înțelegând că adevărata lor putere vine dintr-o bază familială solidă și armonioasă.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Modul în care Vărsătorii își vor exprima ideile cu Neptun în Berbec devine mult mai convingător și plin de optimism. Deși pot omite unele detalii, mesajele lor vor avea un impact emoțional puternic asupra celor din jur, reușind să inspire prin felul în care comunică.

Pești / Ascendent în Pești

Nativii Pești descoperă noi modalități de a face bani, odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, folosindu-și imaginația bogată. Peștii încep să vadă resursele financiare ca pe un instrument prin care își pot îndeplini visurile, învățând în același timp să fie mai organizați cu ceea ce dețin.



