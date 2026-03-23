Horoscop 23 – 29 martie 2026, cu Cristina Demetrescu. Idei și oportunități pentru toate zodiile

Toate planetele vor tranzita zodia Berbecului, părăsind semnul Peștilor, unde predomină dispersia, frica, angoasa, imaginația și iluzia. În Berbec, nu mai există timp de așteptare, acesta marcând startul unor noi procese. De asemenea, în aprilie va fi o Lună Nouă în zodia Berbecului, prelungind procesul inițiat acum, dar săptămâna aceasta are o importanță deosebită. Dacă Berbecul reprezintă startul, 26 martie poate fi considerată ziua norocoasă a săptămânii.

Prioritățile se schimbă rapid în funcție de diverse situații, astfel că nu este momentul să se amâne nimic. Sub influențele tensionate ale astrelor, pot apărea situații inedite și favorabile, precum și idei valoroase. Accentul trebuie pus pe soluții și pe creativitate.

Există aspecte favorabile care sprijină diverse demersuri și idei, iar timpul nu trebuie pierdut așteptând ca lucrurile să se întâmple de la sine. Cel mai neproductiv lucru în acest moment este să ignorăm semnele sau să punem viața pe stand-by. Pe măsură ce planetele intră în zodia Berbecului, deja Soarele fiind acolo, ideile prind claritate. Este ca și cum planetele organizează o ședință de brainstorming, presărând soluții și idei. Este important să fim atenți la ce trebuie realizat în această săptămână, deoarece planetele în Berbec cresc viteza evenimentelor. Nu există timp de amânări; dacă apare o situație urgentă, aceasta trebuie rezolvată imediat.

Speranța este, în primul rând, cel mai important lucru, iar această aglomerare de planete în zodia Berbecului ne arată acest lucru. Berbecul este prima zodie a zodiacului și, indiferent ce se întâmplă – chiar dacă planetele în Berbec mai agită spiritele și apar tot felul de evenimente neașteptate – viața merge înainte. Energia este foarte puternică și abundentă.

Horoscop Berbec – 23 – 29 martie 2026

Berbecul este protagonistul săptămânii; totul gravitează în jurul lui. Săptămâna se împarte între momente ușoare, de relaxare și bucurie, dar și situații în care Berbecul trebuie să fie foarte atent, luând decizii corecte și responsabile, deoarece acestea îi pot schimba cursul vieții. Energia acumulată în această perioadă impune acțiune imediată, fără amânări.

Horoscop Taur – 23 – 29 martie 2026

Pentru Taur, săptămâna aduce mai multe constrângeri, care apar în cascadă. Aceasta stimulează instinctul de supraviețuire și întărește curajul și tenacitatea. Taurii pot folosi această perioadă pentru a descoperi perspective noi, precum explorarea unui univers necunoscut, deschizându-se către experiențe care inițial par neobișnuite.

Horoscop Gemeni – 23 – 29 martie 2026

Gemenii se pot afla în centrul unor evenimente majore și unice. Ei pot fi amfitrioni sau simpli observatori, dar prezența lor contează. În plan social, unii oameni vechi ies din viața Gemenilor, iar alții noi apar, necesitând atenție și implicare.

Horoscop Rac – 23 – 29 martie 2026

Racii se află în prima linie, asumându-și roluri noi și responsabilități. Aceștia pot primi funcții sau sarcini importante, iar succesul este posibil dacă gestionează cu atenție responsabilitățile.

Horoscop Leu – 23 – 29 martie 2026

Leii se află într-o perioadă favorabilă, cu drumuri deschise atât la propriu, cât și la figurat. Sunt favorizate călătoriile și studiile, precum și proiectele pe termen lung. Este important ca Leii să nu aibă datorii sau restanțe pentru a începe aceste noi etape într-un mod sănătos, mai ales în privința relațiilor.

Horoscop Fecioară – 23 – 29 martie 2026

Fecioarele traversează un vârtej al schimbărilor și transformărilor. Determinarea lor de a elimina lucrurile vechi din viața lor poate aduce, peste o lună, o atmosferă mult mai clară, dar este important să fie atenți să nu arunce obiecte care nu le aparțin, deoarece acest lucru ar putea declanșa conflicte.

Horoscop Balanță – 23 – 29 martie 2026

Balanțele se concentrează mai mult pe parteneri decât pe sine. Agenda lor poate fi încărcată cu dezbateri, negocieri și ședințe intense, uneori chiar conflictuale, mai ales pentru cele implicate în domeniul juridic.

Horoscop Scorpion – 23 – 29 martie 2026

Scorpionii se află într-o poziție activă, asemănătoare unui șofer de ambulanță, pregătiți să reacționeze rapid în situații critice. Aceasta este săptămâna cu cele mai multe preluări și salvări de vieți. În alte domenii de activitate, se remarcă prin idei și inovații, iar Scorpionul devine un fel de pionier al meseriei sale, evidențiindu-se prin creativitate și inițiativă.

Horoscop Săgetător – 23 – 29 martie 2026

Săgetătorii se află într-o perioadă foarte fervențială, plină de pasiune și energie, care le permite să depășească momentele de oboseală. Energia lor este intensă, ca și cum ar fi conectați la o priză trifazată pentru motoare industriale, astfel încât este nevoie de prudență pentru a evita „scurt-circuitele” metaforice.

Horoscop Capricorn – 23 – 29 martie 2026

Pentru Capricorni, săptămâna aduce transformări la nivel de casă și domiciliu, dar și în plan personal și în comunitate. Pot apărea vizite sau măsurători pentru spații noi, fie că este vorba de mutări reale, fie de oportunități noi în viața lor.

Horoscop Vărsător – 23 – 29 martie 2026

Vărsătorii se ocupă de aspecte birocratice și administrative, fiind implicați în declarații sau formalități, dar au capacitatea de a observa tot ce se întâmplă în jurul lor, devenind adevărați înțelepți ai comunității.

Horoscop Pești – 23 – 29 martie 2026

Peștii pot descoperi oportunități financiare sau avantaje noi, iar săptămâna poate aduce un mic bonus sau o sursă de venit suplimentar. Este recomandat să economisească și să păstreze aceste resurse pentru investiții viitoare, cum ar fi un avans pentru o casă.