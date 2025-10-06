Horoscop 6 octombrie 2025 - Mercur își începe tranzitul în Scorpion. Urmează o perioadă de cunoaștere și avantaje financiare

Horoscopul pentru perioada 6 - 28 octombrie 2025 se concentrează pe tranzitul lui Mercur în Scorpion care aduce în prim-plan teme legate de bani, moșteniri, relații, dar și de transformări interioare profunde.

Mercur este planeta comunicării, modului de gândire, negocierilor, învățării și interacțiunilor zilnice.

Este o perioadă marcată de curiozitate pentru lucrurile ascunse, analize detaliate și introspecție. Apar discuții pe teme sensibile, iar comunicarea capătă profunzime și intensitate. Intuiția va avea un rol cheie, însă este important să fie evitate deciziile impulsive și suspiciunile nejustificate.

Mercur retrogradează între 9 și 29 noiembrie în Săgetător și Scorpion. În Scorpion se va afla în mișcare retrogradă între 19 și 29 noiembrie. Ulterior, în perioada 29 noiembrie-11 decembrie își va continua mersul direct prin Scorpion, readucând în atenție teme rămase nerezolvate în octombrie.

Cum influențează Mercur în Scorpion fiecare semn zodiacal

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Berbec / Ascendent în Berbec

Cu Mercur în Scorpion, nativii Berbec analizează mai atent relațiile și situațiile financiare. Apar discuții serioase cu partenerul sau colaboratorii, iar instinctul de a descoperi ceea ce este ascuns se accentuează. Este momentul să clarifice neînțelegeri și să-și gestioneze mai bine resursele comune.

Taur / Ascendent în Taur

Cu Mercur în Scorpion nativii Taur vor pune accent pe relații și parteneriate. Pot apărea negocieri, înțelegeri, clarificări în cuplu sau în colaborările profesionale. Taurii vor simți nevoia să stabilească limite sau să decidă dacă merg mai departe într-o relație personală sau profesională.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni accentul cade pe activitățile profesionale și sănătate. Se pot afla detalii ascunse la serviciu, iar unele informații îi determină pe Gemeni să opereze schimbări. Atenție la discuțiile de culise și la posibile tensiuni cu colegii! De asemenea, este recomandată mai multă grijă pentru sănătate.

Rac / Ascendent în Rac

Mercur în Scorpion intensifică sectorul iubirii și aventurilor romantice, creativității, copiilor și valorificării abilităților pentru zodia Rac. Nativii discută sincer cu partenerul, pot lua decizii importante pentru o relație sau descoperă o conexiune mai profundă. Relația cu copiii poate deveni mai apropiată, iar inspirația creativă se amplifică. Atenție la tendința de posesivitate!

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu discuțiile se mută în zona vieții de familie și locuinței. Pot ieși la suprafață informații ascunse sau secrete, iar unele tensiuni aduc clarificări necesare. Este momentul potrivit pentru a rezolva chestiuni administrative sau pentru a renegocia anumite responsabilități domestice.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

În Scorpion, Mercur le oferă nativilor Fecioară claritate în comunicare și curajul de a negocia direct. Este o perioadă excelentă pentru a învăța, a semna contracte sau a lua decizii importante, dar numai după ce toate detaliile au fost analizate cu atenție.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, atenția se îndreaptă spre bani și resurse personale. Balanțele pot discuta despre buget, investiții și modalități de a-și mări veniturile. Este un timp potrivit pentru a găsi soluții ingenioase la probleme financiare și pentru a-și spori încrederea în forțele proprii.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Cu Mercur în propriul semn, nativii Scorpion au mai multă claritate și profunzime în gândire și comunicare. Scorpionii devin mai direcți, mai intuitivi și își pot contura decizii majore legate de viața personală. Comunicarea capătă greutate și poate influența relațiile cu ceilalți.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Mercur în Scorpion le activează nativilor Săgetător sectorul subconștientului și universului interior. Nativi simt nevoia să reflecteze, să înțeleagă mai bine propriile emoții și pot descoperi răspunsuri importante prin autoanaliză. Este o perioadă favorabilă vindecării emoționale și desprinderii de atașamente vechi.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Cu Mercur în Scorpion, nativii Capricorn pun accent pe proiectele comune, relațiile de prietenie și viața socială. Apar discuții despre planuri de viitor, se pot forma alianțe noi sau consolida relații de grup. Nativilor li se recomandă să analizeze cu atenție strategiile și să ceară sfaturi înainte de decizii importante.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Tranzitul lui Mercur în Scorpion le aduce nativilor Vărsător preocupări pentru carieră și statutul profesional. Vărsătorii pot purta dialoguri cu șefii, analizează oportunități noi și iau decizii importante privind direcția profesională. De asemenea, pot să apară oferte sau colaborări care merită analizate.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, Mercur în Scorpion le deschide orizonturi noi în zona studiilor, călătoriilor și convingerilor personale. Peștii pot începe cursuri, să ia parte la schimburi de experiență profesională sau pregătesc o călătorie. Urmează o perioadă în care Peștii pot redescoperi niște idealuri și-și pot lărgi universul cunoașterii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













