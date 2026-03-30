Invitată la emisiunea Vorbește Lumea de la ProTV, Cristina Demetrescu a discutat despre influențele astrelor și ceea ce le rezervă acestea fiecărei zodii în următoarele șapte zile.

Este o zi carmică astăzi, deoarece luna se intersectează cu nodul sud carmic. Pot apărea anumite închideri sau socoteli care se finalizează, însă aceste evenimente sunt legate de trecut. În prezent pot apărea interferențe sau piedici, dar este important să nu se acorde vina universului, care doar se ocupă de repararea trecutului. Sunt situații normale, iar după această zi lucrurile intră într-un flux natural. Se suprapun două planuri: unul de armonie și unul care poate aduce obstacole, ceea ce poate crea mici dificultăți.

Pe 1 aprilie, miercuri, va fi lună plină în zodia Balanței, ceea ce favorizează o stare de normalizare. Balanța este o zodie care simbolizează armonia, iar fiind o zodie cardinală, poate aduce și provocări pentru cei care au „războaie” de dus în această perioadă. Luna plină va menține acest aspect pentru întreaga lună, aducând multă energie feminină. Venus, aflat în Taur, accentuează influențele venusiene: armonie, cereri în căsătorie, gesturi frumoase. Se recomandă atenție la modul în care se manifestă energia feminină, deoarece aceasta poate aduce decizii mai echilibrate.

Săptămâna include și zile mai tensionate, dar predomină energia feminină, abundența, armonia. Este posibil să apară surprize, cadouri, bijuterii și flori, deoarece oamenii vor simți nevoia să ofere. Duminică va fi o zi specială, cu fluxuri intuitive și creative care vor lumina mintea, oferind claritate în luarea deciziilor. Săptămâna începe cu luna în Fecioară, care poate limita vederea de ansamblu, dar se va încheia duminică cu o revelație. Este și duminica Floriilor, o ocazie de a simți bucuria și binele.

Horoscop Berbec - 30 martie – 5 aprilie 2026

Berbecul are o săptămână plină de surprize și de cadouri. Unii s-ar putea să primească și un inel de logodnă. Cineva își dorește un Berbec să-l aibă alături toată viața. Este un horoscop valabil pentru toate vârstele. Adică poți să primești o moștenire. Săptămâna asta e cu e cu abundență.

Horoscop Taur - 30 martie – 5 aprilie 2026

Săptămâna aceasta aduce negocieri importante, mai ales la locul de muncă sau în contracte. Venus favorizează armonia și influențele pozitive. Se recomandă atenție la imaginea personală.

Horoscop Gemeni - 30 martie – 5 aprilie 2026

Cineva urmărește cu admirație un nativ Gemeni și poate iniția planuri de apropiere. Această energie este valabilă și pentru relațiile mai vechi, aducând un suflu nou. Este indicat ca gemenii să găsească activități comune cu partenerii pentru a întări relația, fără a se limita la gesturi convenționale, cum ar fi meciuri sau shopping.

Horoscop Rac - 30 martie – 5 aprilie 2026

Relațiile Racilor sunt animate, cu multă afecțiune și oportunități de petreceri sau evenimente de familie, cum ar fi aniversări, căsătorii sau mutări în casă nouă.

Aspectele acestei săptămâni se vor menține timp de o lună, astfel că Racii pot organiza sărbătorile pascale la ei acasă, într-o atmosferă foarte plăcută.

Horoscop Leu - 30 martie – 5 aprilie 2026

Aceștia pot obține sprijin sau avantaje de la superiorii lor, mai ales de la șefe, care pot contribui la consolidarea renumelui sau a brandului lor. Atenția acordată unui client, în special unei cliente, poate aduce recomandări valoroase și promovare gratuită.

Horoscop Fecioară - 30 martie – 5 aprilie 2026

Fecioarele sunt și ele pe plus în această săptămână, primind mici bonusuri sau chiar invitații în străinătate, precum la o nuntă în Toscana.

Horoscop Balanță - 30 martie – 5 aprilie 2026

Săptămâna va fi deosebită pentru Balanțe, care se află într-o armonie perfectă. Ele sunt admirate și chiar invidiate pentru stilul lor, iar această recunoaștere poate aduce și oportunități financiare.

Horoscop Scorpion - 30 martie – 5 aprilie 2026

Deși la unii poate să fie normal, la alții nu este foarte normal ca partenerul de viață să dea o mână de ajutor, să le dea idei în această săptămână. Ba unii chiar investesc în business-uri, în afacerile Scorpionilor, deci primesc ajutor.

Horoscop Săgetător - 30 martie – 5 aprilie 2026

Secetătorii își lărgesc cumva cumva activitatea. Ei sunt vameșii zodiacului, adică sunt responsabili de granițele zodiacului pe care le sparg adesea. Săgetătorii în acea stă săptămână își dau singuri undă verde.

Horoscop Capricorn - 30 martie – 5 aprilie 2026

Capricornii au o săptămână foarte bună pe plan profesional, primind bonusuri sau promovări. Este posibil ca unii să întâmpine critici legate de succesul lor, însă pot gestiona situația cu diplomație, oferind mici gesturi de bunăvoință colegilor și demonstrând cum se construiește armonia în viață.

Horoscop Vărsător - 30 martie – 5 aprilie 2026

Vărsătorii vor primi vizite, care pot fi surprinzătoare, dar vin cu cadouri sau invitații speciale. Este o perioadă favorabilă pentru planificarea unei mini-vacanțe sau surprize pentru sine.

Horoscop Pești - 30 martie – 5 aprilie 2026

Peștii vor avea o săptămână bună pentru negocieri și rezolvarea tensiunilor cu persoane dificile de la locul de muncă. Comunicarea eficientă va aduce claritate și va încheia conflictele existente.