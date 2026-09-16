Conform Eurostat, în țară sunt cu 15,5% mai multe femei decât bărbați, diferență de peste trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, scrie NDTV.

Femeile spun că lipsa bărbaților este vizibilă atât la locul de muncă, cât și în viața de zi cu zi, potrivit unui articol publicat de The New York Post. Dania, care lucrează la festivaluri, a declarat că aproape toți colegii săi sunt femei. Ea a adăugat că, deși îi place să lucreze alături de ele, un echilibru mai bun între sexe ar face interacțiunile sociale mai interesante. Prietena ei, Zane, a spus că multe femei călătoresc în străinătate pentru a-și găsi parteneri, deoarece opțiunile disponibile în țară sunt limitate.„Șoți pentru o oră”

Pentru a face față treburilor gospodărești în absența unui partener de sex masculin, multe femei din Letonia apelează la servicii care oferă muncitori specializați pentru diverse reparații.

Mai multe platforme oferă serviciul „Bărbați cu mâini de aur”, prin care clienții pot solicita ajutor pentru instalații sanitare, tâmplărie, reparații sau montarea televizoarelor. Un alt serviciu le permite femeilor să rezerve online sau telefonic un „soț pentru o oră”, iar muncitorii se deplasează rapid pentru a rezolva diverse probleme, de la zugrăvit și repararea perdelelor până la alte lucrări de întreținere.

Experții atribuie dezechilibrul demografic din Letonia, cel puțin parțial, speranței de viață mai scăzute în rândul bărbaților, asociată cu rata mai ridicată a fumatului și cu probleme de sănătate legate de stilul de viață. Potrivit World Atlas, 31% dintre bărbații letoni fumează, comparativ cu doar 10% dintre femei, iar în rândul bărbaților există și o proporție mai mare de persoane supraponderale sau obeze.

Fenomenul „închirierii soților” nu se limitează la Letonia. În Marea Britanie, Laura Young a atras atenția în 2022 după ce a început să-și „închirieze” soțul, James, pentru diverse lucrări casnice, prin intermediul afacerii lor, „Rent My Handy Husband”. James are în continuare programul complet ocupat și percepe taxe la oră sau pe zi pentru diferite lucrări și reparații în gospodărie.