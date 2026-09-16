Ghidul, creat de specialiștii Departamentului pentru Situații de Urgență, arată și care sunt reacțiile corecte la mesajele RO-ALERT care vin în timpul orelor. Această măsură apare în contextul în care majoritatea țărilor europene își întăresc măsurile de apărare civilă.

Potrivit informării semnate de Raed Arafat, directorii ar trebui să identifice cât mai curând spațiile în care copiii și personalul pot primi adăpost, în caz de urgență. Subsoluri amenajate, încăperi fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri.

Corespondent PROTV: „Buncărul din subsolul liceului funcționează, în mod obișnuit, ca laborator de robotică. În caz de urgență, echipamentele pot fi evacuate în câteva minute, pentru a face loc pentru toți elevii și profesorii din școală. Aici sunt truse de urgență, un sistem de ventilație, un stoc generos de apă și acumulatori și toalete uscate. Dacă intrarea e blocată, există o cale de evacuare secundară. Cei din adăpost sar într-un puț și urcă pe scară, până la suprafață.”

Constantin Jugănaru, inginer: „Cu o instalație gen dinam, prin rotire, vom genera curent electric. În această cutiuță se pun filtre care filtrează aerul viciat de afară. În caz că e fum.”

Ghidul arată că, la primirea unui mesaj RO-ALERT, orele trebuie oprite imediat, iar copiii din curte, strânși cât mai repede. În interior, elevii trebuie ținuți departe de uși și pereți de sticlă. Părinții nu vor avea permisiunea să îi preia imediat.

Dan Șandru, director de studii: „Foarte importantă pentru noi este starea de calm a elevilor. Facem întâlniri lunare pe modul în care ei acționează în situații de urgență. Iar cu profesorii sunt de două ori pe an.”

Rămâne însă problema școlilor publice supraaglomerate din marile orașe, nepregătite cu spații conforme.

Iuliana Constantinescu, președinte asociație de părinți: „Cele mai multe abia reușesc să găsească spații pentru desfășurarea orelor de curs.”

În Estonia, aproape toate școlile au adăposturi de urgență, iar pe ferestrele lor sunt instalate folii de siguranță, care previn împrăștierea cioburilor. Lituania a introdus în licee programe despre componența și controlul dronelor. Polonia a integrat cursuri despre drone în liceele militare. Iar un producător de echipamente a creat un sistem fix pentru școli, care bombardează o dronă în cădere cu „zgomot” electromagnetic, declanșând o secvență care o deturnează de pe traiectorie.