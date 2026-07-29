Horoscop 29 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător schimbă destinele zodiilor. Cine ia decizii importante

În astrologie, o Lună Plină reprezintă punctul culminant al unui ciclu, o etapă a clarificărilor și a deciziilor, în care se culeg roadele eforturilor și inițiativelor începute la Luna Nouă în același semn zodiacal, formată în urmă cu jumătate de an. Este un moment de intensitate emoțională, de aducere la lumină a unor aspecte esențiale și de eliberare de tiparele învechite.

Pe 29 iulie 2026 se formează Luna Plină în Vărsător, fenomen marcat de opoziția dintre Soarele în conjuncție cu Jupiter în Leu și Luna în conjuncție cu Pluton în Vărsător.

În această configurație, Soarele din Leu aduce energie, vitalitate și dorința de a se afirma. La polul opus, prezența lui Pluton alături de Lună în Vărsător solicită o restructurare emoțională de profunzime și capacitatea de detașare. Această interacțiune astrală face necesară pentru găsirea unui echilibru între nevoile personale și renunțarea la acele elemente care și-au pierdut utilitatea.

Procesul de eliberare este susținut armonios de Uranus din Gemeni, care aduce adaptabilitate și soluții inovatoare, și de Neptun din Berbec, care amplifică intuiția, ajutând la trasarea unei direcții noi.

Impactul Lunii Pline în Vărsător pentru cele 12 zodii

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, anumite demersuri dintr-un proiect de echipă sau din rețeaua socială ajung la final. Contextul astral solicită îndepărtarea de interacțiunile superficiale și subliniază importanța unui echilibru între interesele personale și angajamentele de grup. Intuiția joacă un rol decisiv în stabilirea priorităților.

Taur / Ascendent în Taur

Taurii își clarifică o direcție importantă în carieră, fiind nevoiți să își adapteze obiectivele profesionale și să se distanțeze de proiectele care nu le mai aduc beneficii. Ei armonizează aspirațiile profesionale cu liniștea din familie, iar abordarea pragmatică îi ghidează spre o mai bună organizare a bugetului.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Gemenii obțin rezultate palpabile și clarificări în privința studiilor, examenelor sau planurilor de călătorie. Ei își schimbă perspectiva și renunță la mentalitățile care le blochează progresul. Totodată, găsesc cu ușurință soluții originale pentru a rezolva eventualele divergențe de comunicare.

Rac / Ascendent în Rac

Nativii Rac iau decizii referitoare la banii comuni, datorii sau credite. La nivel interior are loc o transformare emoțională profundă, fiind esențială renunțarea la atașamentele nesănătoase. Gestionarea echilibrată a resurselor obținute prin efort propriu și a bugetului administrat în comun reprezintă o prioritate.

Leu / Ascendent în Leu

Leii ajung într-un punct decisiv în viața de cuplu sau în parteneriatele de afaceri. Deși se bucură de un plus de energie și vitalitate, ei trebuie să se distanțeze de colaborările ineficiente. În acest proces de reevaluare a relațiilor, găsesc soluții optime și sprijin din partea prietenilor apropiați.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Fecioarele culeg roadele muncii din ultima perioadă și pot primi propuneri profesionale noi sau schimbări neașteptate. Această dinamică le impune o reorganizare atentă a programului zilnic. Ele trebuie să elimine obiceiurile care le consumă energia și să mențină un echilibru între activitatea intensă și odihnă.

Balanță / Ascendent în Balanță

Balanțele iau decizii clare în sfera sentimentală, în relația cu copiii sau în privința unui proiect creativ. Ele depășesc blocajele afective printr-o schimbare de atitudine și renunță la tiparele care le limitează exprimarea liberă. Totodată, reușesc să echilibreze implicarea în proiectele de grup cu timpul dedicat propriilor pasiuni.