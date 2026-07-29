Horoscop 29 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător schimbă destinele zodiilor. Cine ia decizii importante

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
horoscop
Shutterstock

Horoscop 29 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător aduce un moment de bilanț, revelații și schimbări importante pentru toate cele 12 zodii. Acest fenomen astrologic marchează încheierea unui ciclu început în urmă cu șase luni.

autor
Laura Ianculescu

În astrologie, o Lună Plină reprezintă punctul culminant al unui ciclu, o etapă a clarificărilor și a deciziilor, în care se culeg roadele eforturilor și inițiativelor începute la Luna Nouă în același semn zodiacal, formată în urmă cu jumătate de an. Este un moment de intensitate emoțională, de aducere la lumină a unor aspecte esențiale și de eliberare de tiparele învechite.

Pe 29 iulie 2026 se formează Luna Plină în Vărsător, fenomen marcat de opoziția dintre Soarele în conjuncție cu Jupiter în Leu și Luna în conjuncție cu Pluton în Vărsător.

În această configurație, Soarele din Leu aduce energie, vitalitate și dorința de a se afirma. La polul opus, prezența lui Pluton alături de Lună în Vărsător solicită o restructurare emoțională de profunzime și capacitatea de detașare. Această interacțiune astrală face necesară pentru găsirea unui echilibru între nevoile personale și renunțarea la acele elemente care și-au pierdut utilitatea.

Procesul de eliberare este susținut armonios de Uranus din Gemeni, care aduce adaptabilitate și soluții inovatoare, și de Neptun din Berbec, care amplifică intuiția, ajutând la trasarea unei direcții noi.

Recomandări Video

Impactul Lunii Pline în Vărsător pentru cele 12 zodii

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, anumite demersuri dintr-un proiect de echipă sau din rețeaua socială ajung la final. Contextul astral solicită îndepărtarea de interacțiunile superficiale și subliniază importanța unui echilibru între interesele personale și angajamentele de grup. Intuiția joacă un rol decisiv în stabilirea priorităților.

Taur / Ascendent în Taur

Taurii își clarifică o direcție importantă în carieră, fiind nevoiți să își adapteze obiectivele profesionale și să se distanțeze de proiectele care nu le mai aduc beneficii. Ei armonizează aspirațiile profesionale cu liniștea din familie, iar abordarea pragmatică îi ghidează spre o mai bună organizare a bugetului.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Gemenii obțin rezultate palpabile și clarificări în privința studiilor, examenelor sau planurilor de călătorie. Ei își schimbă perspectiva și renunță la mentalitățile care le blochează progresul. Totodată, găsesc cu ușurință soluții originale pentru a rezolva eventualele divergențe de comunicare.

Rac / Ascendent în Rac

Nativii Rac iau decizii referitoare la banii comuni, datorii sau credite. La nivel interior are loc o transformare emoțională profundă, fiind esențială renunțarea la atașamentele nesănătoase. Gestionarea echilibrată a resurselor obținute prin efort propriu și a bugetului administrat în comun reprezintă o prioritate.

Leu / Ascendent în Leu

Leii ajung într-un punct decisiv în viața de cuplu sau în parteneriatele de afaceri. Deși se bucură de un plus de energie și vitalitate, ei trebuie să se distanțeze de colaborările ineficiente. În acest proces de reevaluare a relațiilor, găsesc soluții optime și sprijin din partea prietenilor apropiați.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Fecioarele culeg roadele muncii din ultima perioadă și pot primi propuneri profesionale noi sau schimbări neașteptate. Această dinamică le impune o reorganizare atentă a programului zilnic. Ele trebuie să elimine obiceiurile care le consumă energia și să mențină un echilibru între activitatea intensă și odihnă.

Balanță / Ascendent în Balanță

Balanțele iau decizii clare în sfera sentimentală, în relația cu copiii sau în privința unui proiect creativ. Ele depășesc blocajele afective printr-o schimbare de atitudine și renunță la tiparele care le limitează exprimarea liberă. Totodată, reușesc să echilibreze implicarea în proiectele de grup cu timpul dedicat propriilor pasiuni.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Scorpionii își îndreaptă atenția spre casă și familie, unde pot lua decizii importante sau pot face schimbări legate de locuință. Ei lasă în urmă obiceiurile vechi care nu le mai servesc și se concentrează pe găsirea unui echilibru între cerințele carierei și treburile gospodărești.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Săgetătorii finalizează negocierile și clarifică documentele sau contractele în curs. Ei dau dovadă de mai multă deschidere în dialog și adoptă o comunicare mai blândă cu cei din jur. Chiar dacă trebuie să fie atenți la detaliile practice, ideile îi ajută să se organizeze eficient.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Capricornii își analizează atent veniturile și iau decizii financiare clare. Ei își schimbă modul în care administrează bugetul și găsesc modalități noi de a-și pune în valoare experiența. La locul de muncă, ideile practice și deschiderea la noutate le aduc sprijinul de care au nevoie.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Vărsătorii trec printr-o etapă importantă de schimbare și reinventare personală. Ei își adaptează imaginea la noile realități și renunță la relațiile sau obiceiurile care nu le mai fac bine. De asemenea, caută un echilibru între interesele personale și menținerea armoniei în relații.

Pești / Ascendent în Pești

Peștii simt o nevoie puternică de liniște, odihnă și refacere interioară. Este momentul să se elibereze de temeri mai vechi și să găsească un echilibru între muncă și timpul liber. Confortul casei ajută foarte mult în acest proces, mai ales că anumite probleme gospodărești își găsesc rezolvarea de la sine, fără bătăi de cap.

Etichete: horoscop, zodii, planete, astre,

Articol recomandat de sport.ro
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”
Citește și...
Stiri Diverse
De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

Dacă sunteți în căutarea unei experiențe de călătorie unice în această vară, aveți noroc: urmează să fim martorii unei eclipse de Soare.

Stiri Diverse
Un cuplu va primi 50 de milioane de dolari după ce angajați eBay i-au trimis colete cu insecte vii și o coroană funerară

Un cuplu din SUA va primi aproape 50 de milioane de dolari despăgubiri după ce a fost ținta unei campanii de hărțuire organizate de foști angajați eBay, care i-au trimis insecte vii, o coroană funerară și alte mesaje de intimidare.
Stiri Diverse
Razie a poliției pe plajele din Napoli. Amenzi de până la 500 de euro pentru cei care își „rezervă” locuri peste noapte

Autoritățile din Napoli au confiscat umbrele, șezlonguri și scaune de plajă lăsate peste noapte pentru a ocupa locuri. Cei care recurg la această practică riscă amenzi de până la 500 de euro.

Recomandări
Stiri Sanatate
A doua zi de grevă în spitale. Solidaritatea Sanitară avertizează: Angajații riscă să ajungă victime ale jocului politic

Este a doua zi de grevă generală în spitalele din România. Preşedintele Federaţiei Sanitas, Iulian Pope, a anunţat, după discuţiile de la Ministerul Sănătăţii pe tema legii salarizării, că greva din sistemul de sănătate va continua şi miercuri.

Știri Actuale
Nou RO-Alert în Tulcea. Armata a ridicat două F-16 după ce a detectat un grup de drone aproape de granița României

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat miercuri, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Vremea
Cod galben de caniculă în 7 județe. Nici noaptea nu vom scăpa de căldură. Unde va fi cel mai cald

Canicula începe să se instaleze din nou în România. Meteorologii ANM au emis o avertizare pentru regiunile din vestul și sud-vestul țării, pentru perioada 30 iulie - 3 august.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Iulie 2026

49:41

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Pronosticul lui Dumitru Dragomir înainte de FK Auda - FCSB: „Așa cred”

Sport

PSG și-a găsit portar! Campioana Europei, transfer important, pentru 35 de milioane de euro. Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO